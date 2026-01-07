Novi šok za rokometaše pred prvenstvom

V pričakovanju bližnjega evropskega prvenstva v rokometu, od 15. t. m. do 1. februarja na Norveškem, Švedskem in Danskem, se slovenska reprezentanca sooča s številnimi zdravstvenimi težavami. Najnovejša pa je sledila na torkovi pripravljalni tekmi v Trebnjem s Kuvajtom (37:23), ko je Aleks Vlah, eden udarnih adutov izbrane vrste, staknil poškodbo stegenske mišice. Zaradi tega ne bo mogel odpotovati na prvenstvo, zamenjal ga bo Borut Mačkovšek, ki sprva zaradi preobremenjenosti ni bil na seznamu potnikov, a je, kot so zapisali v uradnem sporočilu Rokometne zveze Slovenije, bil pripravljen pomagati, če bo treba.

»Toliko nesreče, kot nas spremlja letos, je v reprezentanci res še nikoli nismo imeli. Težko karkoli rečem,« je po slabih novicah iz Ljubljane, kjer je Vlah opravil pregled z magnetno resonanco, dejal selektor Uroš Zorman in nadaljeval: »Po pregledu je pri Aleksu prišlo do najhujšega. Počivati bo moral najmanj dva ali tri tedne, kar pomeni, da je za nastop v reprezentančnem dresu na Evropskem prvenstvu izgubljen. Smola, škoda. Res nas je ta dogodek kar malo presekal.«

Pred Vlahom pa je večtedensko okrevanje in upanje na vrnitev k rokometu v drugi polovici sezone.