Novopečeni očka bo v Blaugrani debitiral proti svojemu Celju

Barcelona



Kako je biti očka pri 23?



Se veselite tekme?

Za Celje je prejšnji teden v LP debitiral vaš 17-letni brat Mitja, kaj porečete?



Celjani so lani v začetku sezone v Barceloni doživeli pravi polom, najvišji poraz v zgodovini (21:45). Zdaj ste tam trije Slovenci, poleg vas še Jure Dolenec in Domen Makuc. Boste kaj bolj prizanesljivi do rojakov?

Rekli ste, uresničile so se vam sanje, sta Barcelona kot mesto in klub upravičila vaša pričakovanja?

Če ne bi bilo korone, bi se bilo verjetno še malce lepše sprehajati po Rambli in mimo Sagrade, mar ne? Kako je z ukrepi v Kataloniji?



Celjani so precej spremenili zasedbo, nazadnje so pripeljali Žigo Mlakarja. Bolj ali manj je jasno, kdo bo pri vrhu v skupini A. Barcelona, Kiel in Veszprem ter Nantes in Aalborg so favoriti. Kakšne možnosti pripisujete Celju?

Blaž Janc je eden najboljših desnih kril v Evropi. FOTO: Paco Largo/FC Barcelona



Je lažje, če imate v ekipi še dva Slovenca, se družite tudi zasebno?

Je bilo kaj odmevov na dvojno slovensko zmago na Touru? Španija je razvita kolesarska država.

18

​je številka Blaža Janca v Barceloni. V reprezentanci nosi osmico

Člana devetkratnega evropskega prvaka verjetno nima smisla spraševati, kakšne so ambicije s klubom. Verjetno osvojiti vse, kar je mogoče, drži?



Potem pa še z reprezentanco na olimpijske igre ...

v dresu poljskih Kielc marca ni dočakal tekme proti Celju Pivovarni Laško v osmini finala lige prvakov, saj je sezono prekinil covid-19. Naključje je hotelo, da bo klub, v katerem si je ustvaril ime, gostil danes kot član Barcelone. Tekma v Blaugrani se bo začela ob 20.45, španski prvaki pa bodo v vlogi velikih favoritov. Janc si kljub temu obeta dobro tekmo, svojo prvo, odkar je pred tednom dobil sinaSuper. Mislim, da sva zdovolj zrela za starševstvo. V torek sva Larsa pripeljala domov, zdrav je in krepak (52 cm, 4200 g; op. p.), v četrtek bom igral prvo tekmo kot oče, prvo proti Celju kot član Barcelone, prvič v dvorani Blaugrana. Dogaja se, ni mi dolgčas.Lepo bo igrati proti bivšemu klubu, Celje je moj drugi dom. Vedno so bile moje sanje igrati za Barcelono, da bom gostil »svoje« Celje, je samo pika na i. Komaj čakam, da se začne.Čestitke, to je zanj lahko odlična spodbuda za naprej. Dobro je izkoristil svoje minute proti Aalborgu. Žal ni dopotoval v Barcelono, zato bo na bratski dvoboj treba še malce počakati. Morda spomladi v Zlatorogu.Lansko tekmo sem spremljal, res je bil poraz visok. So se pa Celjani na začetku kar dobro upirali. Imamo spoštovanje do Celja, ne nazadnje je to najboljša rokometna akademija v Evropi. Delajo zelo dobro, trenirajo dobro, igrajo dobro. Potrebna bo naša maksimalna zbranost. Vse je v naših rokah, če bomo maksimalni, zmaga ne bi smela biti vprašljiva. Če bo izdatna, toliko bolje.Še več kot to. To je res nek drug svet. Vse je na najvišji ravni. Ne rečejo kar tako, da je Barcelona več kot klub. Poskrbljeno je za vse, igralec se lahko zares posveti samo treningom in tekmam. Tudi mesto je fenomenalno, zame eno najlepših v Evropi. Hrana dobra, klima dobra. Vse, kot mora biti.Omejitve so, ves čas je treba nositi masko. Vidi se, da je veliko manj turistov. Drugače pa življenje poteka dokaj normalno. Živimo čisto blizu dvorane, kjer treniramo, do središča mesta je 15 minut. Super je.Celjanom želim vso srečo v sezoni, realno pa je pričakovati, da se bodo za osmino finala borili z Zagrebom in Zaporožjem. Proti drugim ekipam lahko igrajo sproščeno in priredijo kakšno presenečenje. Rekel bi, da imajo spet lepe možnosti, da pridejo iz skupine.To je najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi, ko zamenjaš klub v tujini. Smo zelo dobra klapa, družimo se tudi zunaj rokometa in uživamo.Veliko je bilo odmevov, pravzaprav po vsaki etapi, ki sem jih zelo rad spremljal. Španci spremljajo kolesarstvo, to je bila tema vsak dan. Vsa častinV Barcelono sem prišel, ker mislim, da bo z njo najlažje (v narekovajih) osvojiti ligo prvakov. To je moja največja želja. Pokazala se je priložnost, da to storimo kar dvakrat v pol leta glede na to, da bo decembra še F4 za prejšnjo sezono. Imamo dobre možnosti, forma se bo verjetno iz tekme v tekmo stopnjevala. Imamo odlično ekipo, sem optimist.Iz vaših ust ... To bi bila potem še češnja na torti in bi lahko tej čudni sezoni rekli zares sanjska.