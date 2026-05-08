Oglasili so se pri Mednarodni rokometni zvezi, pritožba Trima je zavrnjena

V sredo se je začel polfinalni niz lige NLB, najmočnejšega slovenskega moškega klubskega rokometnega tekmovanja. Na prvi tekmi sta se pomerila RD LL Grosist Slovan in RK Trimo Trebnje, po dramatični končnici pa so se zmage s 37:36 veselili Ljubljančani.

Po obračunu je trebanjski klub vložil pritožbo – zahteval je razveljavitev izida in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja, vendar je bila pritožba zavrnjena kot neutemeljena. Komisija za sojenje Rokometne zveze Slovenije (RZS) in pristojni organ Mednarodne rokometne zveze (IHF) sta namreč potrdila, da sta sodnika ravnala v skladu z veljavnimi pravili rokometne igre.

Trebanjci so se pritožili na signaliziranje pasivne igre v zaključku tekme. Gostujoča ekipa je menila, da bi morala sodnika po moštvenem odmoru prekiniti opozorilo za pasivni napad, saj je med odmorom dvominutno kazen prejel trener RD LL Grosist Slovan. Sodnika sta sicer že med odmorom večkrat signalizirala in ustno pojasnila, da opozorilo za pasivno igro ostaja v veljavi.

Po nadaljevanju igre sta zaradi neaktivnega napada v skladu s pravili odvzela žogo ekipi iz Trebnjega, kar je sprožilo protest gostov, komisija za sojenje RZS pa je interpretacijo pravil s strani RK Trimo Trebnje označila za napačno.

»Odločitev temelji na 4. c členu Pojasnil k pravilom igre, ki so sestavni del veljavnih pravil rokometne igre. Kot navajata obe komisiji, je signalizacija opozorila za pasivno igro veljavna do konca trajanja napada. V času trajanja napada dve situaciji lahko prekineta signaliziranje opozorila za pasivno igro, pri čemer je ena izmed njiju izrek kazni igralcu ali uradni osebi obrambnega moštva. Komisiji za sojenje nadalje navajata, da premor zaradi moštvenega odmora ni del 'trajanja napada', zato izrek kazni uradni osebi tekom odmora ne prinaša prenehanje signaliziranja opozorila za pasivno igro,« so še pojasnili pri Rokometni zvezo Slovenije.