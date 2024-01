Olajšanje v Hamburgu, Zorman: Z Danci na zmago; Horžen se je ponastavil

V nadaljevanju preberite:

Končan je urok Hamburga. Po porazih proti Švedski in Portugalski v glavnem delu evropskega prvenstva so se vrnili nasmehi na obraze slovenskih rokometašev, ki so spet dobili veselje do tega športa. Premagali so Nizozemce s 37:34. Kazalo je že, da bo delo lažje, a pri naših fantih brez drame očitno ne gre. Upajmo, da bo tako tudi v torek, ko bo reprezentanca Uroša Zormana odigrala tekmo proti favoritom iz Danske.

Kaj so po tekmi povedali selektor Zorman, Tilen Kodrin, Borut Mačkovšek, Kristjan Horžen in Jernej Drobež?