Začenja se rokometna NBA, Slovenci v vidnih vlogah

V četrtek se bo začela nova sezona OPEL bundeslige, nekakšne rokometne NBA in vsekakor najmočnejšega klubskega tekmovanja v rokometu. Prvo tekmo bo odigral Kiel, za katerega bo odslej nastopal slovenski zvezdnik Domen Makuc. A ne bo edini med slovenskimi legionarji.

Aleš Pajovič je trener Flensburga. FOTO: instagram

Naslov prvaka brani Magdeburg, med glavne izzivalce znova sodijo Füchse Berlin, pa tudi okrepljeni Kiel, Melsungen, Gummersbach in Flensburg. Magdeburg je v soboto v Münchnu v superpokalu premagal pokalnega zmagovalca Füchse Berlin z 38:31 in tekmecem že pred začetkom prvenstva poslal jasno opozorilo. Januarja bo prvenstvo prekinjeno zaradi svetovnega prvenstva, na katerem bo nastopila tudi Slovenija, sezona s 34 krogi pa se bo končala 6. junija 2027. V prvo ligo sta se uvrstila Balingen-Weilstetten in Bietigheim.

Domen Makuc bo v četrtek debitiral za Kiel. FOTO: instagram

Magdeburg je v zadnjih petih sezonah trikrat postal nemški prvak – v letih 2022, 2024 in 2026 –, v preostalih dveh pa je bil drugi. V minuli sezoni je naslov osvojil prepričljivo z 31 zmagami, dvema neodločenima izidoma in le enim porazom na 34 tekmah. Berlinčani, nemški prvaki v sezoni 2024/25 in aktualni pokalni zmagovalci, imajo svojega največjega aduta v Mathiasu Gidslu. Danec je februarja še tretjič zapored prejel priznanje IHF za najboljšega igralca leta, kar pred njim ni uspelo nobenemu rokometašu.

Pet Slovencev v dveh klubih

V širši krog kandidatov za vrh sodijo Flensburg, Melsungen in Kiel. Flensburg vodi slovenski trener Aleš Pajovič, zanj igrata tudi Blaž Blagotinšek in Domen Novak. Kiel je po razočaranju v prejšnji sezoni posegel po precejšnjih spremembah. Junija se je razšel z dolgoletnim trenerjem Filipom Jicho, nasledil pa ga je Norvežan Börge Lund. V boj za najvišja mesta bi se lahko vmešal tudi Gummersbach. Tradicionalni nemški klub je prejšnje prvenstvo končal na četrtem mestu, kar je bila njegova najboljša uvrstitev po 19 letih. Zanj igrata Tilen Kodrin in Kristjan Horžen.

Kristjan Horžen brani barve Gummersbacha. FOTO: instagram

Poletni prestopni rok je prinesel več odmevnih selitev. Gummersbach je ostal brez nemškega reprezentanta Juliana Kösterja, ki je odšel v Kiel. Tam so mu kljub temu, da je novinec, že namenili mesto v kapetanski trojici skupaj z Domagojem Duvnjakom in Runejem Dahmkejem. Kiel je iz Barcelone pripeljal tudi Makuca, najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja lige prvakov, ter Vincenta Büchnerja in Jarnesa Fausta.

Alex Dušebajev v Gummersbachu

Gummersbach je po drugi strani pridobil izjemno izkušenega španskega reprezentanta Alexa Dušebajeva. Njegov brat Daniel Dušebajev je iz Kielc odšel v Melsungen, kjer bo igral tudi kapetan nemške reprezentance Johannes Golla. Ta se po osmih letih pri Flensburgu vrača v klub, za katerega je igral do leta 2018.

Blaž Blagotinšek je član Flensburga. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Flensburg je poleg Golle izgubil tudi danskega krožnega napadalca Lukasa Jørgensena in vratarja Kevina Møllerja. V zameno je med drugim pripeljal francoskega reprezentanta Aymerica Minneja iz Nantesa in danskega reprezentanta Emila Bergholta iz Skjerna. Zanimivo kadrovsko spremembo so opravili tudi Rhein-Neckar Löwen. Iz Gummersbacha se jim je pridružil izkušeni francoski organizator igre Kentin Mahe. Znova bo sodeloval s trenerjem Maikom Machullo, s katerim sta bila skupaj že pri Flensburgu.

Najbogatejša Magdeburg in Kiel

Po neuradnih podatkih imata Magdeburg in Kiel okrog 14 milijonov evrov proračuna, z 10 jima sledita Flensburg in Melsungen. Füchse Berlin ima po trditvah razvpitega direktorja Boba Hanninga »le« med 5 in 6 milijoni evrov proračuna, a verjetno je številka višja. Gummersbach naj bi bil nekje pri 7 ali 8 milijonih.