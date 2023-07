Ose v Španijo in na Švedsko

Rokometaši velenjskega Gorenja so na žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Slovenski podprvak bo igral v skupini C, v njej so tudi španska Encantada Cuenca, švedski Sävehof in zmagovalec portugalsko-švicarskega dvoboja Aguas Santas – Winterthur.

Za nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja se potegujejo tudi igralci trebanjskega Trima. Dolenjska zasedba bo v primeru kvalifikacijske zmage nad tekmecem iz portugalske Brage nastopila v skupini D, kjer so hrvaški Nexe Našice, slovaška Považska Bystrica in danski Skjern.

Trebanjci bodo prvo kvalifikacijsko tekmo igrali 26. ali 27. avgusta v Sloveniji, povratno pa 2. ali 3. septembra na Portugalskem. Skupinski del se bo začel 17. oktobra.

V skupinskem delu bo nastopilo 32 ekip, ki bodo razporejene v osem skupin. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v glavni del tekmovanja, kjer bo šestnajst ekip razporejenih v štiri skupine. Prvouvrščene ekipe iz vseh skupin se bodo nato neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo in tretjeuvrščene pa se bodo pomerile v kvalifikacijah. Zmagovalci četrtfinalnih tekem se bodo uvrstili na zaključni turnir.

»V naši skupini ni velikih klubskih imen, a je zelo zanimiva. V prvem tednu septembra bomo dočakali še zmagovalca kvalifikacij, a menim, da se nam bo pridružila portugalska ekipa. Pred začetkom sezone je težko govoriti o ciljih. Naša želja je uvrstitev v glavni del tekmovanja. Verjamem, da imamo realne možnosti za napredovanje, a vse bo odvisno od forme,« je po dunajskemu plesu kroglic dejal vratar Gorenja Matevž Skok.