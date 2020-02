FOTO:»Ovca« se ne bo počutil domačega v Rdeči dvorani

Velenje

Gorenje bo jutri v 2. kolu pokala EHF gostilo močni Nantes.



Za francosko ekipo igrata bivši osi Senjamin Burić in Rok Ovniček.



Oba tekmeca že lep čas ne poznata poraza.

Št. 2 v Franciji

David Miklavčič je najbolj izkušen v velenjski ekipi. FOTO: Roman Šipić

Ciara ga je odpihnila v domače mesto

Zoran Jovičić je po slabem začetku sezone znal dvigniti ekipo Gorenja. FOTO: Roman Šipić

Senjamin Burić je pustil dober vtis v Velenju. FOTO: Tadej Regent

Miki: Nikomur ne bo žal

- Več kot dve leti sta minili, odkar je Rdeča dvorana gostila odmevno evropsko tekmo, premor bo končan jutri ob 18.45, ko bo Gorenje gostilo zvezdniški Nantes v drugem kolu pokala EHF. Ritem z dvema tekmama na teden je za zasedboprišel kot naročen, »ose« v zadnjem času kažejo najboljšo formo v sezoni, zato si lahko obetamo zanimiv rokometni večer. Začinjen z možnostjo presenečenja.Velenjčani so od tekme v Celju 9. oktobra lani doživeli samo en poraz, ki se je zgodil prejšnji konec tedna v Magdeburgu, kjer pa so slovenski pokalni prvaki pustili dober vtis in bili dve tretjini tekme konkurenčni. Pred tem so odščipnili prvo točko državnim prvakom, moč pa pokazali tudi v četrtek, ko so v vročem Ormožu za deset golov ugnali visokoleteči Jeruzalem. Doma so nazadnje klonili lansko pomlad v končnici DP proti Celju, zadnja evropska tekma s porazom je bila novembra 2018 proti Granollersu v 3. predkolu pokala EHF!Da bi se serija nepremagljivosti nadaljevala, je težko verjeti. Nantes je ekipa, ki po kakovosti in proračunu sodi v zgodnji dom lige prvakov. Pred dvema letoma je celo nastopila na F4 v Kölnu. Tokrat meri na drugo najbolj pomembno lovoriko v klubskem rokometu. Trener, kapetan španske reprezentance, ki je leta 2013 osvojila zlato na domačem SP, ima paleto asov, med njimi so makedonski stroj za gole, španska »gol-mašina«, vratarter bivši osiin otrok šaleške rokometne šoleNantes, ki ga na vsaki domači tekmi spremlja prek 5500 navijačev, je v prvem kolu s 34:28 premagal Ademar Leon, v francoski ligi je drugi za nedosegljivim Paris SG, v sredo je kar z 38:24 razbil Ivry. Za Ovnička sicer ne bo prvič, da se bo pomeril proti svojemu klubu, v Francijo je odšel iz Celja, vseeno pa se veseli vrnitve v Rdečo dvorano, kjer ne pričakuje sprehoda do dveh točk.»Vedno je lepo priti v domače mesto. Tokrat bom v dresu Nantesa, ki je favorit, toda Gorenje je lahko zelo nevarno, našlo je formo in bo želelo ostati v zmagovalnih tirnicah,« težko delo pričakuje reprezentant Ovniček, na katerega se je trener Entrerrios obrnil, preden se je s pomočnikom lotil resne analize in taktične priprave. »Predstavil sem mu svoje poglede na ekipo Gorenja ter predlagal možne rešitve v napadu in obrambi,« je notranje informacije priskrbel Ovca, ki se v Nantesu odlično počuti, lani je podpisal kar štiriletno pogodbo.»Super mi je. Res je v zadnjem času močno pihalo, ko je šel čez Atlantik orkan, sicer pa je prav prijetno,« je med nevihto Ciara zavetrje iskal Ovniček, ki ne skriva ambicij v pokalu EHF: »Naš cilj je priti na sklepni turnir četverice, tam pa bo cilj osvojitev lovorike.«To bi bil največji uspeh za klub, ki je bil že trikrat v finalu evropskih pokalov, predlani v ligi prvakov ter v letih 2013 in 2016 (takrat je bil gostitelj) v pokalu EHF, vendar vselej ostal brez trofeje.Tudi Gorenje je že bilo v finalu pokala EHF, leta 2009 je izgubilo z Gummersbachom. Nazadnje je tekmo v pokalu EHF gostilo aprila 2015, ko si je z zmago proti Holstebroju utrlo pot na zaključni turnir v Berlinu, kjer je bilo četrto. Takrat je zanj igral Senjamin Burić, vedno dobrodošel gost v hotelu Paka.Toda domači kapetanne bo v vlogi dobrodušnega gostitelja. Verjame, da lahko Gorenje zagreni življenje velikanu podobno kot je to storilo Celje v lanski sezoni, ko je Nantesu odščipnilo točko. »Zakaj pa ne? Smo v polni postavi, v zaletu, igramo doma, motivacija ne bi mogla biti na višji ravni. Zmage seveda ne morem obljubiti, Nantes je kajšak velikan, obljubljam pa, da nikomur ne bo žal, če bo v nedeljo prišel v Rdečo dvorano,« se spektakla, kakršnih je v karieri doživel veliko, veseli »Miki«, obinglavni adut črno-rumenih.