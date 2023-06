Pet Slovencev na igrišču Lanxess Arene, trije za lovoriko, dva za pravico

V nadaljevanju preberite:

Vse od leta 2016, ko je s Kielcami naslov evropskega prvaka osvojil Uroš Zorman, finale sklepnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu ni minil brez slovenske udeležbe. Po Zormanu so bili prvaki Vid Kavtičnik (Montpellier, 2018), Staš Skube (Vardar, 2019) in Miha Zarabec (Kiel, 2020), v zadnjih dveh sezonah je bila najboljša Barcelona, leta 2021 z Juretom Dolencem, Blažem Jancem in Domnom Makucem. Slednja bosta konec tedna branila lovoriko, njun prvi tekmec bo Marko Bezjak z Magdeburgom. V finalu, ki bo torej spet slovensko obarvan, bosta za nameček sodila David Sok in Bojan Lah. Kdo bo nastopil v Kölnu, kdo še nima lovorike?