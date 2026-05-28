Pirotehnika prekinila srbski finale, igralci zapustili igrišče

Druga tekma finalne serije srbske rokometne lige med Partizanom in Vojvodino je trajala vsega 14 minut. Takrat so v dvorani v Novem Sadu beograjski navijači drugič sprožili pirotehnična sredstva, v eksploziji pa jo je skupil hrvaški rokometaš Fran Mileta, je sporočila Vojvodina.

Tekma je bila pri rezultatu 6:5 prekinjena, igralci obeh ekip pa so odšli v garderobo. Dvoboj naj bi se nadaljeval, ko bi policija izpraznila tribuno s privrženci Partizana, kar se ni zgodilo. Po enourni prekinitvi so se na igrišče črno-beli vrnili in začeli z ogrevanjem, domačini so prihod protestno zavrnili. Na družbenih omrežjih je Vojvodina zapisala, da so se rokometaši za to odločili, saj jim varnost ni bila zagotovljena.

Skladno s pravilnikom so na domačine čakali še 15 minut, nato so zmago prispisali Partizanu. Beograjčani so tako vpisali še drugo zmago v seriji – na prvi so slavili s 33:27 – in se tako veselili naslova srbskih prvakov. Po tekmi v dvorani ni potekala zaključna slovesnost, zato igralci Partizana niso dvignili lovorike.