Pivovarji celjski večer prvakov začinili s pokalno lovoriko

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci slovenskega pokala. Na finalni tekmi v ljubljanski dvorani Tivoli so premagali Trimo iz Trebnjega s 36:31 (17:15) ter osvojili 23. pokalni naslov. V tekmi za tretje mesto je lanski pokalni prvak LL Grosist Slovan premagal Slovenj Gradec s 33:25 (16:13).

Rokometaši iz knežjega mesta so veliki zmagovalci letošnjega zaključnega turnirja v kultni dvorani pod Rožnikom. Mlada celjska zasedba je v petkovem polfinalu najprej po izvajanju sedemmetrovk ugnala branilce lanskega naslova s Kodeljevega, na današnji finalni tekmi pa je bila boljša tudi od dolenjske zasedbe, ki je v polfinalu premagala Slovenj Gradec.

Celjska ekipa je daleč pred vsemi po uspešnosti v pokalnem tekmovanju, na letošnjem turnirju v slovenski prestolnici je osvojila že svoj 23. naslov. Po tri končne zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

Pri Celjanih je bil na finalni tekmi najučinkovitejši Uroš Milićević z osmimi goli, Andraž Makuc je za zmago prispeval šest zadetkov. Jaka Soršak je za Trebanjce dosegel devet golov.