Ples kroglic ni bil po okusu Celja in Krima

Tako Celje Pivovarna Laško kot Krim Mercator nista imela sreče na žrebu skupin EHF lige prvakov in lige prvakinj na Dunaju. Oba sta se znašla v težjih skupinah B in oba bosta imela težko nalogo, če se želita prebiti v osmino finala. Poleg tega ju čakajo dolga in draga potovanja.

Državni prvaki iz Celja bodo za tekmece imeli Gudme, Veszprem, Barcelono, Magdeburg, Wislo Plock, Montpellier in Porto. V skupini A se bodo merili Kielce, PSG, Kiel, Zagreb, Aalborg, Pick Szeged, Pelister in Kolstad.

Krimovke se ne morejo izogniti evropskim prvakinjam iz Kristiansanda. FOTO: Blaž Samec

Prvakinje iz Ljubljane pa so dobile Esbjerg, Metz, Vipers Kristiansand, Rapid Bukarešto, Ferencvaros, Zaglebie Lubin in Ikast. V skupini A so CSM Bukarešta, Györ, Sävehof, Brest, Odense, Budućnost, Bietigheim in Debrecen.

Sezona 2023/24 se bo začela seprembra.