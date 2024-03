Po bledi predstavi Zormanove čete bo v Granollersu odločala nedelja

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v 2. kolu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Granollersu izgubila z domačini Španci z 22:32 (13:20), a ohranja možnosti za pot v Pariz. Na nedeljski tekmi bo šla po zmago proti Bahrajnu, nepomemben pa ne bo niti rezultat tekme Španija – Brazilija.

Po tesni zmagi proti Braziliji v četrtek je bila slovenska izbrana vrsta tokrat večji del dvoboja nemočna. Ključni mož pri Špancih je bil s kar 19 obrambami v vratih Gonzalo Perez de Vargas, Imanol Garciandia pa je na drugi strani dosegel šest zadetkov.

Španija: Slovenija 32:22 (20:13) Palau d'Esports Granollers, gledalcev 4000, sodnika Horaček in Novotny (Češka).

Španija: de Vargas, Fernandez 5, A. Dušebajev 2, Corrales, Sole Sala, Figueras 1, Garciandia 6, Serdio 3, Canellas 3, Morros, Casado, Garcia 3, Gomez 3, Guardiola, Tarrafeta 3, Fernandez 2. Slovenija: Blagotinšek 1, Janc 4, Cehte 2, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 1, Gaber, Zarabec 1, Ferlin, Horžen, Cokan, Bombač 5, Mačkovšek 3, Novak, Vlah 4, Lesjak, Suholežnik. Sedemmetrovke: Španija -, Slovenija 6 (4); izključitve: Španija 12, Slovenija 10; rdeči karton: Cehte (55.). Druga tekma v skupini 1: Bahrajn – Brazilija 24:25; vrstni red: Španija 4, Slovenija in Brazilija po 2, Bahrajn 0; nedelja: Slovenija – Bahrajn (15.15), Španija – Brazilija (17.45).

Španci si sicer kljub drugi prepričljivi zmagi, včeraj so z 39:27 premagali Bahrajn, še niso dokončno uvrstili na olimpijske igre. A je to pred nedeljo bolj ali manj formalnost, saj jim pot lahko preprečil zgolj visok poraz proti Braziliji.

Na drugi strani Slovenija, za katero je bil danes najučinkovitejši Dean Bombač s petimi goli, ohranja možnosti za uvrstitev na olimpijske igre. A po visokem porazu več nima čisto nitih v svojih rokah, načrte bi ji lahko v nedeljo kljub zmagi proti Bahrajnu prekrižala zmaga Brazilije. Ta je danes s 25:24 premagala Bahrajn.

Blaž Blagotinšek v »prijateljskem objemu« z Alexom Dušebajevom. FOTO: Josep Lago/AFP

Slovenski rokometaši so tekmo odlično začeli. Z goloma Boruta Mačkovška so vodili z 2:0, nato s 5:2, malo pozneje pa tudi s 6:3. A izključitvi Nejca Cehteta sta ustavili njihov ritem, gostitelji so dosegli štiri zaporedne gole in prvič prešli v vodstvo (7:6). Nekaj časa je tekma še napovedovala izenačen boj. Na polovici polčasa je bil izid 9:9, nato pa so Slovenci zašli v hudo krizo.

Miha Zarabec, ki je za nekaj časa zamenjal Bombača, je imel težave pri organizaciji igre, njegovi soigralci so streljali iz neizdelanih položajev in »razbranili« španskega vratarja, hkrati pa igrali slabo v obrambi. Vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak nista mogla veliko pomagati.

Posledica tega je bila, da so gostitelji z delnim izidom 8:1 – gola niso prejeli dobrih šest minut – prišli do sedmih golov prednosti, pozneje vodili še za gol več. Že takrat je postalo jasno, da bodo četa selektorja Uroša Zormana težko prišla do ugodnega izida.

Zorman: Najtežji poraz doslej

Na začetku drugega dela so Slovenci na hitro prejeli dva gola, po katerih se je dalo slutiti, da zasuka ne bo. Dve izključitvi Špancev in znižanje zaostanka na 17:23 sta sicer spet dala nekaj upanja, ki pa so ga dobitniki brona z zadnjih olimpijskih iger hitro razblinili. Po zapravljeni Bombačevi sedemmetrovki so prednost povišali na devet golov, s tem je bila tekma praktično odločena.

Veselje španskih rokometašev po gladki zmagi. FOTO: Josep Lago/AFP

Slovenci so želeli le izgubiti s čim manjšo razliko, saj tudi ta v boju za Pariz ni povsem nepomembna, a Zorman ni našel razpoložene postave, da bi zaostanek zmanjšala, čeprav je tudi tekmecem nekoliko pošla vnema.

Uroš Zorman je po tekmi poudaril: »Odkar sem selektor, je to zagotovo najtežji poraz. V bistvu je prvič, odkar smo skupaj, ekipa nekako razpadla, nismo si bili podobni. Igrali smo samo prvih 15 minut, potem pa padli v črno luknjo. Zdaj je, kar je. Jutri imamo dan počitka, treba je dvigniti glave, čaka nas še ena tekma in to je treba dobiti. Potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo.«

Aleks Vlah je dodal: »Težko je najti besede po takšni tekmi. Trenutno so glave še vroče, čutimo jezo in razočaranje. To tekmo moramo čim prej pozabiti, ker ni bilo niti ene svetle točke, Španci so nas prekosili na vseh področjih. Zdaj moramo dvigniti glave, se čim bolje pripraviti in zmagati v nedeljo. Seveda bo potem težko gledati tekmo med Španci in Brazilci, ampak Španci so profesionalci in verjamem, da bodo šli na zmago."

Tekma Slovenija – Bahrajn bo v nedeljo ob 15.15, ob 17.45 ji bo sledil dvoboj Španija – Brazilija.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore