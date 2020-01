Po dnevu na off jutri z Islandijo

Malmö

Slovenija bo EP nadaljevala v Malmöju.



​V petek se bo pomerila z Islandijo.



​Prvenstvo bo odigrala brez Vida Kavtičnika.

Raskav glas ni zaradi viskija

Ljubomir Vranješ uživa pri delu s slovenskimi reprezentanti. FOTO: Reuters

Za zelo pomembnega moža se je izkazal tudi Igor Žabić. FOTO: Reuters

14

zadetkov je na EP dosegel Jure Dolenec, največ v slovenski reprezentanci.

Dovolj hotelske hrane

- Zmaga proti Švici je zaokrožila popoln prvi del 14. evropskega prvenstva za slovenske rokometaše, ki so se danes preselili v Malmö, kjer jih čakajo štiri tekme v lovu na polfinale. Prvi tekmec bo Islandija, ki je v dramatični tekmi izgubila proti Madžarski. Ta bo imela v drugem delu dve točki. Izpadla je Danska, po Franciji še ena od favoritinj.Prvo mesto, zmaga proti Švedski in dve točki v glavnem delu vlivajo optimizem, a selektorgasi evforijo in kot lajna ponavlja, da ni še nič narejenega. Slovenci bodo na igrišče spet stopili v petek v Areni Malmö, kjer so si pred štirimi leti priigrali olimpijski nastop v Riu.»Opravili smo odlično delo. Tudi proti Švici smo imeli ves čas nadzor.se je izkazal z zadetki (6) in podajami. Z obrambo sem bil zadovoljen 50 minut, tistih 10 bomo analizirali, da se nam ne bodo ponavljale težave pri igri 7 na 6. Teden v mojem Göteborgu je bil čudovit, vsem bi se zahvalil za podporo, posebej mojim igralcem. Zdaj se selimo v Malmö, imamo dve točki, zadovoljni smo,« je po tretji zmagi povedal Vranješ, ki se je igralcem zahvalil na njim najljubši način, v hotelu je častil rundo.»Smo na zmagoviti poti, odkar sem prevzel Slovenijo, imamo pet zmag in igramo dober rokomet, predvsem v obrambi. V Malmö odhajamo samozavestni in polni motiva. To je dobro,« gre vse po načrtih Šveda, ki je videl novo suvereno predstavo vratarja, s 13 obrambami je bil že drugič izbran za igralca tekme, s 36 je najboljši na turnirju.Vranješev glas je bil precej raskav. Prehlad, kaj drugega? »Nisem pil viskija, če ste to mislili,« se je pošalil Ljubo. »Gre za to, da želim spodbujati fante, z njimi komunicirati na igrišču. Včasih so daleč, a me morajo slišati. Glasilke popustijo,« je razložil Vranješ, ki mu v teh dneh ena besede še posebej slabo zveni: favoriti. Slovenija je po njegovem mnenju še daleč od statusa favorita … »Ali ste realisti? Ne morete biti, če mislite, da smo favoriti. Kako daleč je prišla Slovenija na EP v zadnjih 16 letih? Kje je na jakostni lestvici? Res pa je, da lahko zmagamo proti komur koli, želimo si zmagati, a favoriti nismo.«Svoje rojstno mesto je zapustil z dobrimi občutki. »Imamo tri zmage, vse je šlo po željah. Naša samozavest je zdaj precej večja kot pred začetkom turnirja. V ekipi je čutiti pozitiven naboj. Kemija, ki smo jo imeli v Zrečah, je še vedno tu, v slačilnici, ko jemo, ko se družimo. To je zelo pomembno,« v selektorski vlogi uživa Ljubo, ki pa se je tik pred tekmo s Švico moral spopasti s prvo zares slabo novico. Na ogrevanju si je mečno mišico poškodoval kapetan, ki ne bo dočakal nastopa na svojem 12. velikem tekmovanju. »Smola,« je z glavo zmajeval selektor, ki bo v ekipo namesto nesrečnega Vidka vrnil bodisibodisi»Zelo sem razočaran in žalosten, da ne bom mogel pomagati ekipi na igrišču. Želel sem igrati v odličnem vzdušju, ki smo ga ustvarili v ekipi,« je povedal Kavtičnik, ki ga čakajo trije tedni okrevanja. Na Švedskem ostaja do konca: »Soigralce bom spodbujal po najboljših močeh. Verjamem v njih. Dokazali so že, da zmorejo nekaj velikega.«Proti Švici se je strelsko izkazal Nik Henigman, dosegel je štiri gole, Slovenija je dobila še enega aduta v napadu. »Veliko igralcev je dobilo priložnost, tudi jaz sem jo izkoristil. Gremo naprej, gremo v Malmö. Tri tekme, tri zmage, naprej nesemo točki. Smo polni energije, želimo še naprej zmagovati,« je odločen Ribničan, eden ključnih mož v obrambi.Slovenci so v Malmö na švedskem jugu prispeli z vlakom v času kosila in se nastanili v hotelu Scandic St. Jörgen v središču mesta, kakih 7,5 km od sodobne Malmö Arene, ki sprejme 12.800 navijačev. Treninga niso imeli, tudi druženja s sedmo silo ne. Vzeli so si dan na »off«, krepili moštveni duh, šli na sprehod po mestu in skupno večerjo v restavracijo. Dovolj hotelske hrane. Od jutri pa spet na polno. Petkovi tekmeci bodo Islandci, ki so po porazu proti Madžarski ostali brez dveh točk in so hkrati domov poslali Dance.