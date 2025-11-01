Po drugi zaporedni zmagi znova bliže vrhu

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v šestem krogu elitne lige prvakinj zabeležile drugo zaporedno zmago. Potem ko so pretekli konec tedna doma ugnale Bukarešto, so danes v gosteh premagale še norveško Solo s 35:28 (15:12).

Varovanke Žige Novaka so sezono v ligi prvakinj odprle slabše, in sicer s štirimi zaporednimi porazi proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, nato pa so pretekli vikend presenetile Bukarešto.

Bolje razpoložene po prvi zmagi so se podale na Norveško k Soli in jo premagale s 35:28, čeprav je bilo večino dvoboja bolj tesno, kot kaže končni izid. Vseeno so vse bolj uigrane Ljubljančanke zanesljivo držale prednost štirih, petih golov v drugem polčasu, zmaga posledično nikoli ni bila zares vprašljiva.

Z drugo zmago so krimovke ostale na predzadnjem, sedmem mestu skupine B, a se približale ostalim na lestvici. Razlika do drugega mesta, ki ga drži Odense, je majhna, vsega tri točke. Danes bosta v skupini B še tekmi Brest – Podravka in Ferencvaros – Ikast, v nedeljo pa se bosta merili Bukarešta in Odense.

Krimovke so v Elverumu po malce slabšem začetku, ko so Norvežanke večkrat vodile za dva gola, ujele pravi ritem in prvič povedle po golu Tamare Mavsar za 7:6.

Slovenske predstavnice so nato počasi večale prednost, ta pa je po novem golu Mavsar v 23. minuti prvič znašala tri gole (13:10). Tudi na odmor so serijske slovenske prvakinje odnesle tri gole naskoka.

Drugi del so znova bolje odprle domačinke, ki so se na krilih dobro napolnjene dvorane v Elverumu približale na gol zaostanka (15:16), nato pa jih je delni izid krimovk 3:0 znova oddaljil.

Prednost nato nikoli ni več padla na manj kot štiri gole, Mavsar pa je v 47. minuti gostje prvič dvignila na +6. Čeprav so se domače rokometašice večkrat približale na štiri gole, pa jim do česa več ni uspelo.

Ko je Maja Vojnović ob koncu povezala dve obrambi in je Krim nadaljeval učinkovito predstavo v napadu, je bila zgodba končana. Na koncu so krimovke celo dodobra napolnile mrežo domačih in slavile s 35:28.

Pri Ljubljančankah je osem golov dosegla Mavsar, sedem jih je dodala Ana Abina, šest Grace Zaadi Deuna in pet Tamara Horaček. Pri domačih je Kristiane Knutsen dosegla šest golov.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančanke odigrale naslednjo soboto doma proti Odenseju.