Po dveh kolajnah si obeta še vrhunec s Celjem

- Ni veliko rokometašev, ki se lahko pohvalijo, da so v manj kot pol leta osvojili dve kolajni na velikem tekmovanju.je eden izmed njih. Avgusta lani je Hrvaško popeljal do srebra na svetovnem mladinskem prvenstvu v Španiji, januarja letos je bil na debiju za člansko reprezentanco južnih sosedov drugi na EP.Za nameček mu gre dobro v dresu Celja Pivovarne Laško, ki si lahko v nedeljo v Aalborgu že zagotovi napredovanje v osmino finala lige prvakov po šestih letih ...»Res se ne morem pritoževati, kolajni sta velika stvar v moji karieri. Obakrat smo izgubili v finalu, zato je bilo na koncu nekaj grenkobe, a ko se ozrem nazaj, sem ponosen. Nikdar ne bom pozabil sprejema v Zagrebu, bilo je kot v sanjah, skoraj kot pri nogometaših. Še zdaj dobim kurjo polt, ko se spomnim na množico na Trgu bana Jelačića in tudi v domačem Ljubuškem. Za takšne stvari se živi in trenira,« je bil eden od Červarjevih »kavbojev« tudi Hercegovec, ki bo 24. t. m. dopolnil šele 22 let in ima dovolj časa za napad na zlata odličja.Zdaj so pred njim klubski izzivi. Na euru je igral malo in celjski trenerje potarnal, da se je v Zlatorog vrnil nekoliko zarjavel. »Bil sem najmlajši v ekipi in logično je, da nisem veliko igral. Vstopal sem za 5 do 10 minut, le proti Češki sem igral več. Na klopi se malo izgubi občutek za igro. Težko je potem takoj preklopiti na 45 minut in več. To je za mano, spet se dobro počutim,« se je že po nekaj tekmah »naoljil« Šarac.V sredo je že bil najboljši strelec proti Kopru s sedmimi goli. Tako v ligi prvakov (54. golov; 10. mesto) kot ligi NLB (73 golov; 15. mesto) je najbolj učinkovit igralec 23-kratnih slovenskih prvakov, od njega je odvisno veliko, tako v obrambi kot v napadu.Celju gre dobro v ligi prvakov, ima šest točk, to bi lahko bilo dovolj za 6. mesto v skupini. A na spodrsljaje tekmecev, Zagreba in Elveruma, se ne gre zanašati. Če bi Celju uspelo zmagati v nedeljo na Danskem, bi bila zadeva ad acta. Res pa je, da imajo pivovarji v zadnjem obdobju slabe izkušnje iz Skandinavije. Na Norveškem je bilo v tej sezoni minus 11, prejšnja se je sklenila z minus 13 v Skjernu. Aalborg pa je še za stopničko višja ovira ...»Gre za vrhunsko moštvo, kar je dokazalo nazadnje, ko je vzelo točko v Szegedu. Tudi mi imamo svoje adute. Po premoru smo imeli težave, ker nas je bilo kar nekaj v reprezentancah, nekateri pa so se šele vrnili po poškodbah. Skupaj nismo bili mesec in pol, dejavni v drugačnih sistemih, razpršeni na vse strani. Toda forma je že v vzponu in obetamo si konkurenčno predstavo na Danskem,« je zmeren optimist 201 cm visoki »Šarke«, ki noče prehitevati dogodkov, vendar je prikimal ob napovedi, da bi lahko bilo uigrano Celje konec marca, ko se bodo začeli izločilni boji, trd oreh za vsakega tekmeca: »Potrkajmo na les, najprej pa si moramo zagotoviti preboj iz skupine.«Zacvetel je v drugi sezoni v knežjem mestu in se vpisal v beležke mnogih trenerjev, toda ne razmišlja o odhodu. »Pogodbo imam za to sezono in naslednjo. Zadovoljen sem z ekipo, strokovnim štabom, vodstvom kluba, mestom. Z mislimi sem povsem v Celju, verjamem, da bomo s šefi v kratkem sedli za mizo in se pogovorili o prihodnosti.«