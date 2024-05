Po podvig še bolj zdesetkani, doma sta ostala tudi Klemen Ferlin in Aleks Vlah

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je danes podala v Winterthur, kjer jo v nedeljo ob 16. uri čaka odločilna tekma kvalifikacij za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu. Slovenski rokometaši bodo v dodatno okrnjeni zasedbi proti Švici lovili zadetek zaostanka, saj so v četrtek na prvi medsebojni tekmi v Kopru izgubili s 26:27.

Na povratni tekmi tako za slovensko izbrano vrsto šteje le zmaga. Neposredno pot med svetovno elito ji v nedeljo prinaša zmaga z vsaj dvema zadetkoma razlike. V kolikor bi ekipi po 60 minutah ločil gol v primeru zmage Slovencev, bosta ti izmenično izvajali sedemmetrovke.

Rokometna reprezentanca se je v Švico v sobotnem jutru podala dodatno oslabljena. V primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom, na katerem je bila Slovenija šesta, bo manjkala kar šesterica ključnih igralcev, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Že pred začetkom priprav so sodelovanje zaradi težav s poškodbami odpovedali desnokrilni igralec Gašper Marguč, organizator igre Miha Zarabec ter stebra v sredini obrambe, Matej Gaber in Borut Mačkovšek.

V Švici ne bosta nastopila še prva izbira med vratnicama zadnjih reprezentančnih zborov Klemen Ferlin in najboljši strelec Slovenije na januarskem euru Aleks Vlah.

Ferlin je bil v četrtek sicer v postavi slovenske ekipe, a ji ni mogel pomagati, saj mu je po izteku roka za prijavo postave ekipe oteklo koleno. Vlah je na priprave prispel s težavami v levem ramenu. V Kopru je še stiskal zobe, pred povratno tekmo pa so podrobni pregledi le pokazali, da njegov nastop ne bo mogoč.

V Winterthur je slovenska reprezentanca odpotovala z 19 igralci. Med njimi je tudi Blaž Janc, ki na prvi tekmi zaradi težav s hrbtom ni nastopil. Selektor Uroš Zorman je ob bok razpoložljivim igralcem vpoklical še levorokega rokometaša celjskega kluba Tima Cokana in levega zunanjega igralca novomeške Krke Gašperja Horvata. V domovini je po selektorjevi odločitvi ostal Peter Šiško.

»Težave s poškodbami so sestavni del naših zborov, kar malo smo se jih že navadili. Na drugi tekmi bo potrebno odigrati bolj čvrsto v obrambi, v napadu pa prikazati več dinamike in odločnosti ter igrati z bolj široko postavitvijo. S tem bo naša igra hitrejša. Verjamem, da lahko v Švici zmagamo. To je naš edini cilj,« kljub velikim preglavicam, ki mu jih povzročajo odsotnosti ključnih igralcev, optimizma in odločnosti za RZS ne skriva Zorman.

»Potrebno bo narediti manj tehničnih napak ter v napadu zadeti neovirane strele. Tudi v obrambi imamo še nekaj prostora za napredek. Če bomo pravi, lahko tekmo zagotovo obrnemo v našo korist,« pa je dodal krožni napadalec Blaž Blagotinšek.