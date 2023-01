Po šestih letih Slovenci spet nasmejani zapuščajo prvenstvo

V nadaljevanju preberite:

Igra bo kmalu pozabljena, točki sta bili dragoceni. Slovenci se od 28. svetovnega prvenstva v rokometu poslavljajo z zanesljivo zmago nad Črnogorci (31:23). Potrdili so tretje mesto v skupini I glavnega dela. Kar je še pomembneje, ohranjajo upanje, da bo skupno deseto mesto dovolj za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. To bo odvisno od tega, kdo bo osvojil lovoriko v Stockholmu ter kako se bosta prihodnje leto razpletli prvenstvi Evrope in Afrike.

Slovenci se bodo zvečer skupaj poveselili, na pot v domovino se bodo odpravili jutri dopoldne, ob slovesu si bodo lahko rekli, da so delo opravili zelo dobro. Kakšno oceno od 1 do 5 bi moštvu dal kapetan Jure Dolenec? »Dal bi nam oceno 4. Glede na zadnje rezultate smo naredili velik korak naprej, smo si pa vsi želeli v četrtfinale. Moram biti pozitiven. Imeli smo nekaj novincev, nekaj igralcev z malo izkušnjami. Znašli smo se v težkem položaju, nihče ni od nas pričakoval veliko. A borili smo se, skupaj preživeli mesec, ki se ga bomo vsi radi spominjali. Imeli smo se dobro, povezali smo se. Naslednjič bo še bolje.«