FOTO:Po šoku se je vrnila močnejša, takšen bo tudi Krim

Ljubljana

Po eksodosu večine nosilk igre (Stanko, Marinček, Tsakalou, Perederij, Pandžić, Ristovska ...) in uvodnemu domačemu porazu proti kvalifikantkam iz Češke je malo ljudi Krimu napovedovalo evropsko pomlad. A je vsaj ohranil stik z najboljšimi, če jim že ni bil kos. Kako ocenjujete evropsko sezono tik pred njenim koncem?

V prvem delu sta bili pomembni zmagi na Češkem in Švedskem, dobro ste namučile tudi zvezdniški Györ, črna pika pa je domači poraz s Sävehofom, kajne?

Omenjena tekma s Sävehofom vam je ostala v še slabšem spominu, ker ste se na njej poškodovali in morali izpustiti svetovno prvenstvo na Japonskem. Je bilo hudo?

Mislim, da bo šlo odslej samo še na boljše in da se bodo vrnili dobri časi Krima.

Kako to, da ste na Kodeljevem, ki je bila vselej Krimova trdnjava, igrali slabše kot v gosteh?

Na katerih področjih je ekipa napredovala skozi sezono? Videli smo, da se je odlično znašla 18-letna Valentina Klemenčič in v prvi sezoni med članicami zabila že 22 golov. Z velikimi koraki napreduje Nina Žabjek, prebuja se tudi Hana Vučko, v vratih je talent pokazala Maja Vojnović ...

Bo Krim zadržal tudi vas, pogodba vam maja poteče?

Kako ste se znašli v vlogi kapetanke? Dolgo je bila prva med enakimi Miša Marinček, po poškodbi Polone Barič imate vi glavno besedo v slačilnici ...

Krim je že predstavil tri okrepitve za novo sezono (Francozinja Oceane Sercien-Ugolin, Brazilka Samara Vieira in Slovenka Maja Svetik), kaže, da se klub pobira. Ste optimistični za naprej?

Torej si lahko navijači obetajo, da boste v denimo štiriletnem obdobju spet krojile sam vrh evropskega rokometa?

- Že deveta sezona v rokometni ligi prvakinj je za(prej Koren) najboljša doslej, s 55 goli je osma strelka elitnega tekmovanja in ena najbolj zaslužnih, da so se Ljubljančanke ponovno uvrstile med najboljših 12 ekip stare celine. Za konec si 29-letna levoroka Celjanka obeta prvo domačo zmago, ko bo Krim jutri na Kodeljevem (19) gostil Budućnost.Zadovoljni smo, ker smo s tako mlado in neizkušeno ekipo prišli med 12 najboljših, bilo pa bi še boljše, če bi v tem glavnem delu osvojile kakšno točko več. Na prvi tekmi glavnega dela smo si privoščili spodrsljaj v Valcei in izgubili realne možnosti za četrtfinale, sicer pa na sezono gledam pozitivno. Pohvalila bi dekleta, sploh mlajša, ki bodo v naslednjih letih prevzela vodilne vloge. Če se bo tako delalo z njimi še naprej, vidim svetlo prihodnost za Krim. Upam, da bo vsaka sezona boljša.Strinjam se, omenjeni zmagi v gosteh sta bili svetli točki, škoda pa za tisto zadnjo tekmo proti Švedinjam. Če bi zmagale, bi v glavni del prenesle štiri točke in imele večje možnosti za četrtfinale. A tako je v športu, upam, da nam bo v naslednji sezoni uspelo narediti tudi ta korak med osmerico.Zelo hudo, to se mi je zgodilo že drugič zapored, saj sem na podoben način izpustila tudi EP v Franciji 2018. Veselila sem se odhoda v reprezentanco, dan prej pa nesrečna poškodba in konec. A vse to je del našega posla. Sem pa opravila dobro rehabilitacijo in se vrnila morda še močnejša. Zdaj se spet bliža reprezentanca (kvalifikacije za EP s tekmama proti Nemčiji; op. p.) in verjamem, da bom tokrat lahko pomagala.To je res presenečenje. Na Kodeljevem smo vedno bile uspešnejše, to se je zdaj malce obrnilo. Morda se bomo navijačem odkupile s to zadnjo tekmo.Mlajše igralke so zelo napredovale v teh mesecih, dobile nujno potrebne izkušnje. Žabjekova je pokazala, da lahko prevzame breme. Klemenčičeva bo šla samo še gor in jo čakajo velike stvari. Upam, da jih bo klub zadržal dalj časa in da bodo samo še napredovale.Pogovarjamo se, verjamem, da se bomo kmalu dogovorili.S Polono sva dobro sodelovali in z veseljem sem prevzela to vlogo glede na starost in izkušnje. Ni težko, punce poslušajo in ubogajo. Upam, da so z mano zadovoljne in da je zadovoljen tudi trener (; op. p.).Vsake okrepitve smo vesele, gre za kakovostne igralke, ob tem pa mlajše, ki še lahko napredujejo. Mislim, da bo šlo odslej samo še na boljše in da se bodo vrnili dobri časi Krima.Jaz sicer gledam le za eno sezono naprej, saj nisem več najmlajša. Je pa vse mogoče. Če bodo zadržali najboljše igralke in če bodo prišle vrhunske okrepitve, lahko Krim pride spet na vrh. Zakaj ne?