Po zmagi Trima z grenkim priokusom najbolj veseli Celjani

Zadnji krog drugega dela slovenskega prvenstva je v skupini B za prvaka prinesel obračun Trima in Celja za boljše izhodišče v polfinalu. Trimo, ki je v drugi del prinesel dve točki več od Celjanov, je po porazih proti Celju in Krki padel na drugo mesto.

Pred današnjim obračunom v Trebnjem so tako pokalni prvaki Celjani, ki so doslej neporaženi v drugem delu, na gostovanje prišli z dvema točkama prednosti in bili v boljšem izhodišču. Trimo je za vnovičen prevzem prvega mesta potreboval zmago z vsaj petimi goli razlike.

Čeprav jim je vmes dobro kazalo, so ob koncu popustili in Celjani so kljub porazu končali na prvem mestu zaradi boljše razlike med doseženimi in prejetimi goli. Celjani se bodo v polfinalu merili s Slovenj Gradcem, Trebanjce čaka zmagovalec skupine A LL Grosist Slovan.

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 39:38 (23:17)

ŠD Trebnje, gledalcev 645, sodnika: D. Ivančič in I. Ivančič.

Trimo Trebnje: Šalamon, Lesjak, Didovič, Pavlović, Jurečič 3, Kresal, Soršak 12 (5), Baznik, Kotar 6 (2), Pavlović, Guček, Grmšek 6, Grbić, Stanič 2, Cingesar 6 (1), Majstorović 4.

Celje Pivovarna Laško: Češek, Mlakar, Gaberšek, Perić 1, Kovač, Mazej 4, Bognar, Grabar 1, Anžič 15 (10), Vujičić, Onufrijenko 2, Milićević 3, Makuc 2, Korošec 1, Mlakar 6, Rakita 3.