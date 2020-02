Podvig Gorenja v Španiji

Ljubljana

Ademar Leon : Gorenje 23:26 (14:13) Športna dvorana, gledalcev 3500, sodnika Argyridis in Mouttas (Ciper).

Ademar Leon: Patotsky, Slavić; Marchan 1, Lopez 3, Feuchtmann, Carou, Lučin 1, Martinez 2, Vieyra 3, Lawrence, Sanchez 1, Fernandez 3, Marques 3, Perez 2, Carrillo 3, Cazqueiro; Gorenje: Taletović (16 obramb), Husejnović; Celminš 4, Mazej 1, Tajnik 2, Matanović, Levc, Šol, Miklavčič 3, Verdinek 5 (2), Grmšek 1, A. Kavčič 4, Okleščen 3, Bojanić 3; sedemmetrovke: Ademar Leon 1 (0), Gorenje 2 (2); izključitve: Ademar Leon -, Gorenje 6.



Druga tekma v skupini C – Nantes : Magdeburg danes.



Nantes 2 2 0 0 69 : 56 4 +13

Magdeburg 2 2 0 0 63 : 53 4 +10

Gorenje 3 1 0 2 80 : 90 2 -10

Ademar Leon 3 0 0 3 78 : 91 0 -13



Para 4. kola, sobota: Gorenje – Ademar Leon (17), nedelja: Magdeburg – Nantes (18).

Matic Verdinek ohranja odlično strelsko formo. FOTO: Uroš Hočevar

Zoran Jovičić, trener Gorenja: »Dosegli smo lepo zmago, padel je španski velikan. Rad bi čestital vsem svojim fantom, ker so prikazali izjemno voljo, željo in borbo. Mislim, da so bile te stvari ključnega pomena za zmago. Igrali smo kakovostno in pametno, na koncu smo se zasluženo veselili zmage. Čestitke fantom, že v sredo pa nas čaka pomembna tekma v domačem prvenstvu proti Trimu.«



Emir Taletović, vratar Gorenja: »Tekmo smo odprli tako kot prejšnje evropske tekme do sedaj, z nekaj strahu, zato smo naredili tudi nekaj napak v prvem polčasu. Vendar se nam je potem ob koncu prvega polčasa vseeno uspelo približati na samo zadetek zaostanka. Med polčasom smo se dogovorili, da damo vse od sebe. Odigrali smo izjemno v obrambi, zadeli tiste stoodstotne priložnosti, ki smo jih v prvem polčasu zapravili in zasluženo se veselimo prvih dveh točk v pokalu EHF.«

Emir Taletović je dobro zamenjal Aljaža Panjtarja v vratih. FOTO: Roman Šipić

- Velenjski rokometaši so po dveh porazih proti tekmecem iz nemškega Magdeburga in francoskega Nantesa vendarle okusili slast zmage v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini in na Pirenejskem polotoku ukanili nekoč izjemno močne rokometaše iz Leona.Izbranciso si po desetih minutah igre resda pridelali zaostanek treh golov (2:5), nato pa bili povsem konkurenčni izbrancem znanega strokovnjaka, sicer nekdanjega selektorja španske izbrane vrste in trenerja velike Barcelone.Velenjčani so se s pogumno igro podali v odprt lov na gostitelje. V 26. minuti so jim povsem zadihali za ovratnik (10:11), tik pred koncem prve polovice tekme pa jih po golutudi ujeli in izenačili na 13:13.Ose so še bolje pričele drugi polčas, v 36. minuti pa po goluprvič na dvoboju povedle s 16:15. Od tedaj naprej so imele škarje in platno v svojih rokah, najbolj zrelo in odločno predstavo pa so prikazale prav v prelomnih trenutkih dvoboja.Velenjčani so v 51. minuti pri vodstvu z 21:20 po golihinnaredili delni izid 3:0 in v 57. minuti povišali na 24:20, najvišjo prednost pa so si priigrali minuto pred koncem dvoboja, ko je kapetanzadel za vodstvo s 26:21.V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Verdinek s petimi goli, Aleks Kavčič insta dodala po štiri. Emir Taletović je zbral kar 16 obramb. Velenjska ekipa, ki je pogrešala vratarjain krožnega napadalcabo v prihodnjem krogu v soboto, 29. februarja, gostila Ademar iz Leona.