Podvig Trima, evropska liga v rokometu je v Trebnjem

Trimo Trebnje : Balatonfüred 23:22 (13:10)

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodnika: Budzak in Zahradnik (oba Slovaška).

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 1, Didovič, Grojzdek 1, Dobovičnik 3, Cingesar 1, Hamidović 4, Kotar 3, Kamnikar, Potočnik 2, Kmet, Udovič 1, Grbič 2, Cirar 5, Florjančič; Balatonfüred: Bösz, Ando, Kemeny 6, Varga 3, Boka 2, Szöllosi, Kohegyi, Denes, Rodriguez 2, Šinkel 2, Ag, Malinović 6, Szücs, Brandt, Draskovics 1, Hatar.

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (3), Balatonfüred 3 (3); izključitve: Trimo Trebnje 6, Balatonfüred 18 minut; rdeča kartona: Szöllosi (1.), Szücs (57.).

- Rokometaši Trima so dosegli zgodovinski uspeh za klub iz Trebnjega, ko so v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Novem mestu premagali madžarskega prvoligaša Balatonfüred s 23:22 (13:10) in se prebili v skupinski del novega tekmovanja. V njem jih čakajo dvoboji z uglednimi evropskimi tekmeci. Za ekipo, ki še ne pozna poraza v trenerski vlogi (7 zmag), je pet golov dosegel, tudi odločilnega v zadnji minuti.Uroš Zorman je bil po zmagi razumljivo zadovoljen: »Čestitam mojim varovancem za izjemno zmago. Uvrstitev v skupinski del evropske lige je eden izmed večjih uspehov v zgodovini kluba. Ekipa je s celotnim strokovnim štabom pokazala izjemen karakter, se borila do zadnje sekunde, a tukaj ne bomo obstali. Še naprej se bomo borili do konca in skušali zadržati zmagovalno mentaliteto.«