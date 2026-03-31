Ples kroglic že v polfinalu poskrbel za spektakel

V prostorih Kia centra v Ljubljani so opravili žreb moških polfinalnih rokometnih parov za nastop na zaključnem turnirju za pokal Slovenije, ki bo 17. in 18. aprila v Hali Tivoli. Nekdanja reprezentantka Tamara Mavsar je izvlekla kroglice in določila polfinalna para: Trimo Trebnje – Slovenj Gradec in LL Grosist Slovan – Celje Pivovarna Laško.

V legendarni dvorani pod Rožnikom se sredi aprila obeta prvovrstni rokometni dogodek. Na njem bodo nastopile ekipe iz Ljubljane, Trebnjega in Celja, ki so v samem vrhu lige NLB v dosedanjem delu sezone 2025/26 in so si v končnici praktično že zagotovile nastop v polfinalu državnega prvenstva, zasedba iz Slovenj Gradca pa prav tako sodi v zgornjo polovico elitnega ligaškega tekmovanja.

Na dosedanjih tekmovanjih za pokal Slovenije je bila najbolj uspešna ekipa iz Celja, ki je zmagala 22-krat. Po tri zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa Slovan, Trimo, Gold Club Hrpelje in Prule.

Petek, 17. april:

polfinale:

17.30 LL Grosist Slovan – Celje Pivovarna Laško

20.30 Trimo Trebnje – Slovenj Gradec

sobota, 18. april:

17.00 tekma za tretje mesto

20.00 finale