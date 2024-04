Pokalna lovorika po lapsusu Krima prvič v Ajdovščino

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so zmagovalke rokometnega pokala Slovenije. Ajdovke so v finalu zaključnega turnirja v Litiji ugnale domačinke z 31:20 (14:8). Za klub iz Ajdovščine je to prva pokalna lovorika.

Mlinotest, ki v državnem prvenstvu zaseda drugo mesto, je upravičil vlogo favorita proti Litiji, ki sicer tudi igra končnico DP za mesta od 1 do 4. Ajdovke so pobudo prevzele takoj, niti enkrat na tekmi domačinkam niso prepustile vodstva. Še več, že v prvem polčasu so naredile dovolj za svojo prvo veliko lovoriko.

Primorke so začele odločneje, takoj povedle, do devete minute pa si priigrale že lepo prednost štirih golov, ko je Urša Zelnik zadela za 7:3. Litijanke še naprej niso našle odgovora na igro Mlinotesta, tako da je ta prednost še višal, v 21. minuti je Ana Abina poskrbela za vodstvo Ajdovk s 13:7. S šestimi goli prednosti so igralke iz Vipavske doline tudi šle na glavni odmor.

Še odločneje je ajdovska zasedba vstopila v drugi del, ko je z delnim izidom 6:1 do 37. minute pobegnila na že praktično odločujočih 20:9. Mlinotest, ki ga vodi Jan Žbogar, je v nadaljevanju brez težav ohranjal tekmice na varni razdalji, ta je narasla tudi na 12 zadetkov. Čeprav je bil zmagovalec tako odločen že precej pred koncem, pa sta ekipi tudi z nekaj privlačnimi akcijami, kot sta bila cepelina ob koncu na eni in drugi strani, ponudili občinstvu še nekaj rokometnih užitkov.

Ana Abina je bila z desetimi goli najboljša strelka Mlinotesta in tekme, po šest golov sta v zmagovalni ekipi dosegli Maja Grmek in Nena Černigoj. Pri domačinkah je bila s sedmimi goli najboljša Jelena Gavrilovič.

"Z ekipo smo vedeli, da moramo tekmo začeti dobro in jo tudi tako nadaljevati. Vedele smo, da tekma ne bo lahka, ampak ko smo ustvarile razliko, smo si zadale cilj, da jo poskusimo zadržati skozi celo tekmo. Mislim, da je zmagala obramba s pomočjo vratark," je povedala igralka Mlinotesta Nuša Fegic.

Anita Izlakar iz Litije pa je dodala: "Super ponosna sem na celo ekipo, vodstvo in na vse navijače. Dosegle smo zgodovinski dosežek, za katerega smo garale in si ga zaslužile v polnem pomenu. V tekmo smo šle sproščeno z željo po zmagi. Lahko bi bila malo manjša razlika, ampak iz srca čestitamo Ajdovščini za osvojen naslov."

Tretje mesto je osvojil Krim Mercator, ki je v malem finalu z 42:16 odpravil Izolo. Krim, ki je doslej zbral 28 pokalnih lovorik, bi moral sicer igrati v finalu, potem ko je v soboto s 34:33 ugnal Mlinotest. A vodstvo tekmovanja je naknadno za zeleno mizo obračun registriralo z izidom 0:10 v korist ajdovske zasedbe. Krim je namreč v soboto nastopil z dvema igralkama, ki nista imeli pravice nastopa.

Pokalna lovorika se je krimovkam pred tem izmuznila le dvakrat, v sezonah 1991/92 in 1997/98 je bila boljša druga ljubljanska ekipa, Olimpija. V sezoni 2019/20 je bilo tekmovanje prekinjeno zaradi pandemije koronavirusa, iz istega razloga pa naslednjo sezono pokalnega tekmovanja ni bilo.

Finalni turnir:

- polfinale, sobota, 20. april:

Trgo ABC Izola - Litija 28:29

Krim Mercator - Mlinotest Ajdovščina 0:10

- tekma za 3. mesto, nedelja, 21. april:

Trgo ABC Izola - Krim Mercator 16:42

- finale, nedelja, 21. april:

Litija - Mlinotest Ajdovščina 20:31