FOTO:Pokoronski načrt: Nemčija, hčerka, poroka, Tokio

Klemen Ferlin se bo pri 31 letih prvič preizkusil v tujini.



Vzrok njegovih težav je bilo jemanje protibolečinskih tablet.



Konec julija pričakuje prvorojenko, poroka bo prihodnje leto.

Apetit pod nadzorom

86

obramb je na EP na Švedskem zbral Klemen Ferlin in bil drugi vratar turnirja

Iz nič na »ful gas«

- Za vratarje, tudi v rokometu, velja, da se razmeroma pozno razcvetijo. Izkušnje so v tem poslu zaklad.ni izjema. Potem ko se je kalil v Trimu, se izkazal v Gorenju in s Celjem drugič osvojil naslov državnega prvaka ter vmes prvič nastopil na euru, se bo pri 31 letih, dopolnil jih bo 26. junija, preizkusil še v tujini. Okrepil bo vrste nemškega prvoligaša Erlangna, kjer bo zamenjal rojakaFerlina je bilo v teh dneh težko priklicati, se je pa javil sam. In to zgodaj zjutraj. Rokometaši ne veljajo ravno za rane ptice ... »Brez skrbi, sem bolj večerni kot jutranji tip, a imam toliko opravkov, da se komaj vidim ven,« pojasni Dolenjec.Opravki? Šport pri nas vendarle še vedno bolj ali manj stoji. »Ne gre za to. 'Rihtam' vse potrebno za selitev v Nemčijo. Birokracija, pač. Zame, za punco, za otroka, take stvari,« je povedal Ferlin, ki naj bi priprave v Nemčiji začel 8. julija, če je ne bo ponovno zagodel koronavirus. Gor bo šel že prej. »Čakam, da mi sporočijo, kako je s stanovanjem in avtomobilom, da pridem prevzet ključe, se prijavim, odprem račun in take stvari. Z dekletom Zarjo pričakujeva hčerko, rok je 29. julija. Pestro bo,« bo Ferlin kmalu postal očka, prihodnje leto z Zarjo načrtujeta poroko.Med karanteno je bil večinoma doma na Dolenjskem, tam je tudi zdaj, četudi so v Celju Pivovarni Laško že začeli s skupinskimi treningi. »V klubu smo se dogovorili, da mi ni treba priti. Iz Erlangna so mi poslali načrt in zdaj že delam po njem.«Tudi torkovega reprezentančnega treninga na Kodeljevem se ne bo udeležil. »Verjetno bom moral v Nemčijo. Sem pa vesel, da se vsaj malo premika in da se stanje izboljšuje. Vsi že pogrešamo akcijo,« je razmišljal Ferlin, ki je pred leti imel težave z odvečnimi kilogrami, ampak tokrat ima apetit pod nadzorom.»Pazim se, ker vem, da vsak kilogram prinese dodatne težave, večjo obremenitev za kolena, večjo nevarnost poškodbe,« pove reprezentant, ki mu je bilo med izolacijo precej dolgčas. »Včasih nisem vedel, kaj bi sam s sabo. Toliko prostega časa nisem vajen. Malo treniraš, malo igraš igrice, malo gledaš serije, sprehodi, na kolo sem šel večkrat,« je nenavadno pomladno rutino opisal Ferlin, s 86 obrambami drugi vratar EP na Švedskem.Prisilni počitek mu ni tuj, zaradi skrivnostnih težav z alergijo je izpustil dobršen del sezone. »To sem rešil. V bistvu ni bila alergija, čeprav so bili simptomi isti. Kot sem ugotovil, sem se zastrupil s protibolečinskimi tabletami in sem se moral 'spucati'. Dolgo sem imel težave s kolenom in sem preventivno jemal tablete, telo pa je reklo dovolj. Odkar sem imel to urtikarijo (tudi koprivnica; op. p.), še nisem vzel tablete. Tega bo že dobro leto.«S Celjani je znova postal prvak, vendar od soigralcev in navijačev se ne bo poslovil, kot bi bilo prav, ob skandiranju: »Ferlo, Ferlo!« »Vedno bo ostal grenak priokus. Upam, da bomo imeli kakšno druženje s soigralci,« je dejal Ferlin, ki raje gleda v prihodnost.Ta pa prinaša veliko izzivov. Če je zdaj mrtvilo, se bo z jesenjo začel nori ritem. Že bundesliga je naporna, reprezentanco pa oktobra čakajo kvalifikacije za EP, januarja bo SP v Egiptu, marca olimpijski kvalifikacijski turnir v Berinu in potem, če bo po željah, tudi nastop na OI v Tokiu. »Ja, res. Iz nič bo šlo takoj na 'ful gas'. Prav zato se je treba čim bolje telesno pripraviti,« pravi Ferlo, ki na vprašanje, kaj je njegov glavni cilj v karieri, izstreli kot iz topa: »Nastop na olimpijskih igrah. Vse bomo naredili za to, da pridemo v Tokio!«