Poleg Slovenije se za evropsko prvenstvo zanima veliko držav

Enajst nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi (EHF). Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes sporočili iz EHF. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto.

Med zainteresiranimi sta tudi rokometni zvezi Ferskih otokov in Luksemburga, ki še nikoli nista gostili evropskega prvenstva ali katerega koli njegovega dela. Luksemburg je obenem ena od štirih zvez, ki so oddale pismo o nameri tako za moško kot žensko evropsko prvenstvo leta 2034. Preostale tri so Danska, Nizozemska in Švedska.

Moško prvenstvo je predvideno med 10. in 29. januarjem 2034, žensko pa med 28. novembrom in 17. decembrom 2034. Poleg Slovenije so interes za organizacijo moškega eura izrazili še Avstrija, Hrvaška, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Severna Makedonija, Srbija, Švedska in Turčija. Generalni sekretar EHF Martin Hausleitner je zadovoljen zaradi velikega zanimanja za organizacijo prvenstva stare celine.

Uradne kandidature do 1. marca

»Veliko zanimanje naših nacionalnih zvez za euro 2034 potrjuje trajno privlačnost našega osrednjega tekmovanja za reprezentance, ki spodbuja promocijo in razvoj rokometa po vsej Evropi. Pri EHF smo ponosni, da zanimanje izkazujejo tako zveze z dolgo in bogato tradicijo gostiteljstva kot tudi zvezi Ferskih otokov in Luksemburga, ki evropskega prvenstva še nikoli nista gostili,« je dejal Hausleitner.

V skladu s časovnico postopka kandidature imajo omenjene zveze čas do 1. marca 2027 za oddajo uradne kandidature. Sledilo bo ocenjevanje kandidatur, o gostiteljih evropskih prvenstev leta 2034 pa bo odločal kongres EHF, ki bo 18. septembra 2027 v Ljubljani. Do leta 2034 bodo gostitelji EP: za ženske 2026: Poljska, Romunija, Češka, Slovaška, Turčija, za moške 2028: Španija, Portugalska, Švica, za ženske 2028: Norveška, Danska, Švedska, za moške 2030: Češka, Poljska, Danska, za ženske 2030: Francija, Belgija, za moške 2032: Nemčija, Francija ter ženske2032: Nemčija, Danska, Poljska.