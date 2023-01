Poljski hrusti podrti, tudi nad francoske brez bele zastave

V nadaljevanju preberite:

Povabljenci so pokvarili veselico gostiteljem. Slovenija je utišala dvorano Spodek in si z visoko zmago proti domači Poljski zagotovila dve točki v glavnem delu 28. svetovnega prvenstva. Kar je še pomembneje, po treh letih je dobila reprezentanco, na katero je lahko spet ponosna. Danes ob 18. uri jo za slovo od Katovic pred selitvijo v Krakov čaka velika Francija, presenečenje proti olimpijskim prvakom bi prerojeno reprezentanco Uroša Zormana postavilo na prag četrtfinala, toda direktor Vid Kavtičnik noče niti slišati o Gdansku in Stockholmu, kjer bodo sklepni boji. Kaj so pred tekmo povedali Zorman, Jure Dolenec in Tilen Kodrin. Kdo se je vrnil v ekipo?