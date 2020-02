FOTO:Poljski orjak je ostal uganka za Celjane

Celje

Celjani so doživeli osmi poraz v ligi prvakov, tretjega zapored.



Kljub temu so se še malce približali nastopu v osmini finala.



Naslednja gostja v Zlatorogu bo 23. t. m. slovita Barcelona.

Domen Novak je bil nevaren iz protinapadov. FOTO: Jože Suhadolnik

Fantje morajo verjeti

Dober odpor Gorenja Magdeburg – Po petih letih so pomlad v pokalu EHF dočakali rokometaši Gorenja in se v Magdeburgu predstavili v dobri luči. V drugem polčasu so celo prešli v vodstvo (18:17; 39. minuta) in imeli v 42. minuti izid 19:19, toda četrta ekipa nemške bundeslige, za katero ne igra poškodovani Marko Bezjak, je potem dosegla tri zaporedne gole in na koncu zanesljivo zmagala. Velenjčani so prikazali spodbudno igro, prvi točki bodo lovili v nedeljo, ko bo v Rdeči dvorani gostoval Nantes z Rokom Ovničkom. »V zadnjih 20 minutah smo popustili v obrambi in Magdeburg je zasluženo zmagal. Mislim, da smo uspešno zastopali slovenski rokomet,« je igralce pohvalil trener Zoran Jovičić

Tilen Kodrin je bil s petimi goli najboljši strelec Celja. FOTO: Jože Suhadolnik



Igra vliva optimizem

Diogo Silva je bil nemočen pred velikanom Kamilom Syprzakom. FOTO: Jože Suhadolnik

Celje Pivovarna Laško : Paris Saint-Germain 29:33 (13:17) Dvorana Zlatorog, gledalcev 4800 sodnika Zotin in Volodkov (Rusija).

Celje: Ferlin (8 obramb), Vujović (0); Cvetko, Cokan, Razgor 4 (3), Šarac 4, Grošelj 4, Poteko 3, Žabić, Silva 1, Kodrin 5, Horžen 1, Grebenc, Makuc 4, Leban, Novak 3; PSG: Gerard (9 obramb), Corrales (3); Sigurdsson 3, Keita 3, Sagosen 3, Konkoud 4, Remili 2, Kempf, Syprzak 9, Morros, Hansen 4 (2), N. Karabatić 3, Ekdahl Du Rietz 1, Nahi 1; sedemmetrovke: Celje 4 (3), PSG 3 (2); izključitve: Celje 4, PSG 4.



Druge tekme v skupini A – Pick Szeged : Aalborg 26:26 (Bombač 5, Šoštarič 2, Gaber in Henigman 0; Juul-Lassen in Smarason po 6), Zagreb : Flensburg 25:26 (9:11; Šipić 8, Vlah 2, Stojnić 1, Hrastnik 0; Steinhauser 7), Elverum : Barcelona 26:30 (14:16; Frederiksen 5; Arino in Gomez po 6, Dolenec 1).



Barcelona 11 10 0 1 386 : 304 20 +82

Pick Szeged 11 8 2 1 323 : 277 18 +46

Paris SG 11 9 0 2 347 : 306 18 +41

Aalborg 11 5 1 5 328 : 337 11 -9

Flensburg 11 4 1 6 291 : 299 9 -8

Celje PL 11 3 0 8 280 : 335 6 -55

Elverum 11 1 1 9 284 : 324 3 -40

Zagreb 11 1 1 9 263 : 320 3 -57



Pari 12. kola, sobota: Elverum – Flensburg (17.30), Barcelona – Zagreb (20), nedelja: Aalborg – Celje PL (16.50), Pick Szeged – PSG (17).

- Da bi lahko premagali bogati PSG, bi morali rokometaši Celja Pivovarne Laško odigrati najboljšo predstavo sezone in zaustaviti orjaka na črti. To se ni zgodilo in lahko se tolažijo, da so pustili dober vtis, zaradi katerega so bili kljub porazu za štiri gole nagrajeni z aplavzom dobro zapolnjenih tribun Zlatoroga. Ta bo nabito poln čez dva tedna, ko bo v njej po skoraj desetih letih gostovala slovita Barcelona.Podobno kot pred njimi Krim Mercator in Gorenje so tudi Celjani doživeli spodoben poraz proti favoritu. Kljub ničli v 11. kolu lige prvakov so še korak bližje nastopu v osmini finala, saj sta izgubila tudi njihova neposredna tekmeca Elverum in Zagreb. Slednji je tesno klonil doma proti Flensburgu in skoraj gotovo ne bo ujel Celja, saj ga v zadnjih treh tekmah čakata gostovanji v Parizu in Barceloni. Tudi Norvežani bodo težko do konca rednega dela zbrali še tri točke.Celjani bodo čez teden gostovali v Aalborgu. Glede na prikazano proti Parizu, bi lahko bili konkurenčni na Danskem, kjer bi si lahko že zagotovili izločilne boje. Včeraj so dobro zaustavili zvezdniško zunanjo linijo francoskih prvakov,inso skupaj zbrali zanje skromnih deset golov. Le enega manj je dosegel poljski orjak, 206 cm visoki in 120 kg težki Syprzak, edini krožni napadalec v zasedbi»Mogoče nam manjka samo to, da bi fantje enkrat zares začeli verjeti, da so sposobni igrati tudi proti takšni ekipi, kot je Pariz. Zlasti v prvem polčasu smo imeli težave. Igrali smo na pamet, nismo se držali dogovorov. Igralec z žogo ni poskušal igrati proti golu, ampak smo zgolj iskali podaje. Pri tem so v prvem polčasu izgubili devet žog. V drugem smo igrali, kot je treba, agresivno. Imeli pa smo velike težave s krožnim napadalcem. Zelo je visok in težko ga je bilo zaustavljati. Kaj pa moremo, kupujemo mlade in neizkušene igralce, težko od njih takoj pričakujemo rezultate. Za nas je najbolj pomembno, da prikažemo pravi pristop,« je po temi povedal trenerV vratih ni imel razpoloženega moža,je že znal krepko preseči mejo 16 obramb, tokrat jih je zbral polovico manj. Štirje celjski igralci so dosegli po štiri gole, tudi povratnik po poškodbi, ki ta čas kaže boljšo formo od bolj izkušenega. Še zadetek več pa je prispeval reprezentantCeljani še zdaleč niso poceni prodali kože. V prvem polčasu so dvakrat vodili za gol, a zaostali za štiri. Po odmoru so se kmalu približali na zadetek (20:21, 21:22), v igri za presenečenje so bili tudi, ko ješest minut pred koncem znižal na 27:29. Toda potem je zadel junak tekme Syprzak in hkrati izsilil izključitev, kar je pomenilo konec upanja na zasuk. Pariz je še četrtič zapored odnesel ves plen iz Zlatoroga. Tudi lani je bila razlika štiri gole (32:36), predlani pet (26:31), še najbolj izenačena je bila tekma v sezoni 2015/16, ko je bilo 30:32.Pri vseh porazih je sodeloval celjski kapetan. »Bili smo blizu, ponudili dober odpor Parizu, prišli tudi na gol zaostanka, a žal je bil to Pariz, veliko bolj izkušena ekipa od naše. Mi smo v ključnih trenutkih storili nekaj manjših napak, zgrešili nekaj strelov. Gostje so se odlepili in tekmo varno pripeljali do konca. Čaka nas še veliko tekem in lahko z optimizmom gledamo naprej,« je poraz športno prenesel Razgor in se strinjal, da Celje nikakor ni našlo rešitve za Syprzaka: »Dobro smo zaustavili njihove zunanje igralce, vendar so se ti med tekmo prilagodili in pozornosti usmerili na visokega "pivota". Vsaka šole nekaj stane, gremo naprej.«