Posebna priznanja za Janca, Grosovo in komaj 18-letnega Anžiča

Blaž Janc in Ana Gros sta postala člana odbora evropskih rokometnih igralcev (EHPB). Postopek izbora članov je vodila Evropska rokometna zveza (EHF), pri čemer je Slovenija edina država, ki ima dva predstavnika.

Ob Grosovi in Jancu so v EHPB izvolili še Srbkinjo Andreo Lekić, Norvežanko Vilde Ingstad, Španca Gonzala Pereza de Vargasa in Danca Rasmusa Laugeja. Njihov mandat bo trajal do leta 2029. Kandidate so predlagale nacionalne rokometne zveze, štiri od šestih članov pa so predlagale igralke in igralci.

Volilno pravico so imeli vsi, ki so v sezoni 2025/26 nastopali v evropskih klubskih tekmovanjih ali bili del evropskih prvenstev leta 2024 za ženske in 2026 za moške. Tako Jancu kot Grosovi so zaupanje izrekli igralski kolegi, kar velja tudi za Španca Vargasa in Srbkinjo Lekićevo. EHF pa se je nato odločila, da bo preostali mesti dopolnila s tretjeuvrščenima v moški in ženski konkurenci.

Uveljavljeni igralski imeni

Oba slovenska predstavnika veljata za uveljavljeni igralski imeni v mednarodnem rokometnem prostoru. Grosova je rekorderka po številu doseženih zadetkov v dresu slovenske reprezentance. V letih pred reprezentančno upokojitvijo je bila tudi njena kapetanka. Z njo je predlani nastopila tudi na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. V svoji karieri je osvojila lovoriko v ligi prvakinj in v tem tekmovanju dosegla več kot 1000 golov.

Janc je bil leta 2017 del reprezentance, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila bronasto kolajno. Z izbrano vrsto je dvakrat nastopil tudi na olimpijskih igrah. V svoji karieri je že štirikrat okusil slast zmagoslavja v ligi prvakov.