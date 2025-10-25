Presenečenje in veselje v Stožicah

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so vendarle dočakale prvo zmago v tej sezoni lige prvakinj. V petem kolu so namreč na domačem parketu z 31:27 (15:11) premagale igralke Bukarešte.

Gostiteljice so imele danes več dobrih nizov kot črnih minut, predvsem pa so v obrambi garale in se lahko zanesle tudi na razpoloženo vratarko Majo Vojnovič. Romunke kljub nekaterim prebliskom niso bile kos slovenski zasedbi, ki je v drugem delu precej zanesljivo ohranjala prednost.

Krimovke so vendarle dočakale prvo zmago. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pri Ljubljančankah je sedem golov dosegla Tamara Horaček, šest pa Grace Zaadi, medtem ko je Maja Vojnovič zbrala 14 obramb, od tega deset v prvem polčasu. Pri gostjah je Anne Mette Hansen dosegla devet golov, sedem pa Valerija Maslova.

Krimovke so tako na peti tekmi v ligi prvakinj slavile prvo zmago, na lestvici pa ostajajo ostajajo pri dnu z dvema točkama. Pred tem so namreč varovanke trenerja Žige Novaka izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu.

Krim OTP Group Mercator – Bukarešta 31:27 (15:11) Arena Stožice, gledalcev 2590, sodnici: Marton in Dane (obe Madžarska).

Krim OTP Group Mercator: Vojnović, Risović, Martins Mario 1, Puncer, Zaadi 6, Mavsar 3, A. Abina 3, Pogorelc, Kogovšek 1, Zulić 1, Johansen 3, Horaček 7 (4), Žagar, Bardrum-Larsen 2, Marković, Egger 4.

Bukarešta: Eriksson, Hosu, Mihai, Rotaru, Smits 2, Jauković 1, Friis 2, Omoregie, Szoke, Novak 1, Jensen Oestergaard 3, Freriks 1, Brnović, Maslova 7, Pintea 1, Hansen 9 (2).

Sedemmetrovke: Krim OTP Group Mercator 4 (4), Bukarešta 9 (7).

Izključitve: Krim OTP Group Mercator 8, Bukarešta 8 minut.

Naslednja tekma slovenske prvakinje čaka prihodnjo soboto, ko bodo gostovale na Norveškem pri Soli.