Presenečenje, v finalu Španija in Nizozemska

Kumamoto –

Španke bodo prvič zaigrale v finalu svetovnega prvenstva. FOTO: AFP

- Presenetljivi finalistki 24. svetovnega prvenstva v rokometu na Japonskem sta Nizozemska in Španija, ki se bosta v nedeljo ob 12.30 pomerili v velikem finalu, obe pa bosta lovili prvo zlato kolajno.Za favoritinji polfinala sta veljali veliko bolj uspešni velesili Rusija in Norveška, ampak sta se opekli in se morali zadovoljiti s tekmo za tretje mesto, ki bo v nedeljo ob 9.30. Rusinje so kljub izjemni predstavi(11 golov) klonile proti Nizozemkam, ki se bodo tako še peto leto zapored okitile z odličjem, kar ni bilo mogoče pričakovati po uvodnem porazu proti Slovenkam. Junakinja zmage je bilaz devetimi goli.Ampak tudi brez reprezentančno upokojenih zvezdnicinso prišle do zadnje stopničke. Tekma, polna preobratov, se je končala s 33:32 (16:16). Manj razburljiva, a zato toliko bolj presenetljiva, je bila druga polfinalna tekma, na kateri so Španke z 28:22 (13:13) premagale glavne favoritinje iz Norveške.Pri Špankah sta bili najboljši strelki(7) in(6).