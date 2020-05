Pri Celjanih zlati mladinski reprezentant

Celje

Mazej: Visoki cilji me motivirajo

Direktor kluba Rok Plankelj je izrekel dobrodošlico novi okrepitvi. FOTO: CPL

Ocvirk: Dodana vrednost

- Rokometni prvaki iz Celja Pivovarne Laško so se za naslednjo sezono dogovorili o prihodu mladega slovenskega reprezentanta, 21-letnega Tadeja Mazeja.Mazej, levo krilo, je v preteklosti nastopal za RK Gorenje Velenje, kjer je napravil tudi prve rokometne korake. V sezoni 2015/16 je prvič nastopil v članskem dresu tega kluba, njegov talent pa so hitro opazili tudi na državni ravni. Zelo uspešno je namreč zastopal barve tako kadetske kot tudi mladinske reprezentance Slovenije, s katero je dosegel tudi najodmevnejši rezultat leta 2018. Takrat je z ekipo osvojil zlato medaljo na EP do 20 let, ki je potekalo prav v Celju, v dvorani Zlatorog, kamor se sedaj seli, saj je celjski klub z njim podpisal triletno pogodbo o sodelovanju.»Izjemno sem vesel, da bom v naslednjih sezonah nosil dres Celja Pivovarne Laško. Zavedam se, da so cilji kluba vsako leto zelo visoki, kar me še bolj motivira, da bom doprinesel ekipi in osebnemu napredku. Klubu bi se rad zahvalil za izkazano zaupanje in priložnost, da se dokažem na najvišji ravni. Na meni je, da si priložnost priigram na treningih in verjamem, da bom upravičil zaupanje v najboljši možni luči. Veselim se že naslednje sezone, novih tekem in zmag pred polno dvorano Zlatorog, hramom slovenskega rokometa. Še enkrat bi se rad zahvalil velenjskemu klubu, navijačem, soigralcem in vsem, ki so mi pomagali na dosedanji rokometni poti,« je ob tem povedal Mazej.Celjski trener Tomaž Ocvirk pa je dodal: »Tadej je v svoji dosedanji karieri dokazal svoj potencial, ki ga ima, zato smo veseli, da smo se dogovorili za njegov prihod. Naš cilj je v Celju združevati najboljše mlade slovenske rokometaše in on je vsekakor eden izmed teh, saj je nenazadnje osvojil tudi zlato z mladinsko reprezentanco prav tu v Celju. Verjamem, da bo tu napredoval vse do članske reprezentance, hkrati pa seveda verjamemo, da bo v prihodnjih letih dodana vrednost naši ekipi in se bo z ostalimi igralci odlično dopolnjeval.«Celjani imajo na levem krilu kapetanain. Razgor lahko igra tudi v sredini, kjer stain, vendar bi slednji utegnil oditi v tujino. V Gorenju bo Tajnika zamenjaliz Kopra.