Pridelali skoraj 200.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) se je na današnji seji seznanilo s svojim poslovanjem in ugotovilo, da se denarno stanje izboljšuje. Zveza naj bi poslovno leto sklenila z večjim presežkom kot lani, ko je pridelala 180.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki, s tem pa se po načrtih zmanjšuje pretekli dolg.

Kot so ugotovili na seji, se poslovanje v letu 2025 odvija v skladu s sprejetim načrtom. Bor Rozman, predsednik RZS, je izrazil zadovoljstvo predvsem z dejstvom, da se v primerjavi z lanskim letom povečujejo sponzorski prihodki. Zveza tako nadaljuje zmanjšanje preteklih bremen, ki naj bi bili po Rozmanovih napovedih popolnoma poplačana v prihodnjem letu, s tem pa si naša krovna rokometna organizacija obeta možnost večjih vlaganj v klubski in mladinski rokomet.

Na seji so člani predsedstva razpravljali še o novi platformi pretočnih prenosov tekem državnih lig RZSTV, ki omogoča končnim uporabnikom ogled vseh tekem prvenstva, deluje pa na podlagi z umetno inteligenco podprtih kamer v dvoranah. Z uvedbo sistema so izrazili zadovoljstvo, prav tako s prvim odzivom uporabnikov, saj je bilo po dveh tednih državnega prvenstva na platformi opravljenih več kot 500 transakcij.