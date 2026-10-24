Priprave na evropsko prvenstvo so začele z zmago

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je drugi sklop priprav na decembrsko evropsko prvenstvo nadaljevala z zmago. Na prvi od dveh prijateljskih tekem proti Slovaški je v Šamorinu za zaprtimi vrati slavila s 27:25. Izbranki selektorja Dragana Adžića se bosta z gostiteljicami znova pomerili v nedeljo ob 15. uri v Bratislavi.

Slovenke so si prednost priigrale že v uvodnih minutah, ko so povedle s 7:2. Ob polčasu so vodile s 13:9, tudi v nadaljevanju pa imele potek srečanja pod nadzorom. V zaključku je njihova prednost znašala že šest zadetkov, Slovakinjam pa je do konca uspelo le zmanjšati zaostanek.

Adžić je tekmo izkoristil predvsem za preizkušanje različnih taktičnih rešitev, priložnost pa je namenil vsem 18 igralkam. Najboljša strelka slovenske vrste je bila kapetanka Tjaša Stanko s sedmimi zadetki, Ana Abina in Nataša Ljepoja sta jih prispevali po pet. Izkazala se je tudi vratarka Maja Vojnovič, ki je zbrala 14 obramb in bila 52-odstotno uspešna.

Slovenska zasedba je ostala skoraj nespremenjena v primerjavi s prejšnjo reprezentančno akcijo v češkem Chebu, kjer je premagala Poljsko in Češko, izgubila pa proti norveški reprezentanci B.

Evropsko prvenstvo bo med 3. in 20. decembrom gostilo pet držav. Slovenke bodo skupinski del igrale v romunski Oradei, kjer se bodo pomerile z Islandijo, Madžarsko in Črno goro. V nadaljevanje tekmovanja se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz skupine.