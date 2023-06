Priznanje za Ano Gros, ki si je obetala drugačno nagrado

V nadaljevanju preberite:

Ob svoji 30. obletnici se je Evropska rokometna zveza zares podvizala in na Dunaju priredila gala dogodek EHF Excellence Awards 2023. Med nominiranci za najboljše igralce minule sezone, v kateri so ligo prvakov osvojili rokometaši Magdeburga in rokometašice Vipers Kristiansand, so bili tudi Aleks Vlah (srednji zunanji), Blaž Janc (desno krilo), Matej Gaber, Blaž Blagotinšek (oba obrambna igralca) in Elizabeth Omoregie (srednja zunanja), največ slave v dvorani Marx-Halle pa je požela slovenska kapetanka Ana Gros, ki so jo imenovali za najboljšo desno zunanjo igralko.

Za nameček je bil za najboljšega mladega igralca izbran Domen Makuc iz Barcelone, Vid Kavtičnik pa je bil sprejet med legende. V torek ob 11. uri bodo še izžrebali skupine lige prvakov in lige prvakinj za sezono 2023/24, v kateri bosta znova nastopila Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator.

Kdo so možni tekmecl? Kaj je povedala Ana Gros in kdo je bil izbran v hišo slavnih? Kdo od Slovencev je bil prisoten in koga smo pogrešali na najbolj glamuroznem dogodku v zgodovini EHF?