FOTO:Prleški bes nad Gorenje in komisarja Juga

Jeruzalem je dobil šest od zadnjih sedem tekem v ligi NLB.



Martin Hebar ni več predsednik zaradi razočaranja z RZS.



Jutri bo v razprodanem Hardeku gostovalo Gorenje.

Bojan Čudič (z žogo) je zasedel vrh lestvice strelcev v ligi NLB. FOTO: RD Koper

Krivica v Loki kaplja čez rob

Izkušeni Rok Žuran je eden glavnih adutov Jeruzalema. FOTO: RK Jeruzalem

Sporni situaciji proti Loki Kaj se je pravzaprav zgodilo na omenjenih tekmah Jeruzalema z Loko? Najprej so 6. oktobra 2018 v Ljutomeru gostje krenili v zadnji napad pri rezultatu 24:24, a naj bi po trditvah Jeruzalema sredino izvajali dva metra znotraj polovice tekmeca. Sodnika sta zaradi domnevnega oviranja igralca ob izteku časa dosodila 7-metrovko Loki za končnih 24:25. Pritožba Jeruzalema, da sredina ni bila izvedena po pravilih, ni bila obravnavana. Iz posnetka Jeruzalema ni bilo razvidno, kje se je izvajala sredina, Loka pa svojega posnetka ni hotela predati v obravnavo.

V drugem primeru pa je 21. decembra lani v Škofji Loki zapisnikarska miza storila napako, ko je ob »cepelinu« Jeruzalema gostom priznala kar dva gola. Do konca je bilo še skoraj 23 minut, ves čas pa je na semaforju pisal napačen rezultat. Jeruzalem je tako v zadnji napad krenil misleč, da gre po izenačenje. To se je tudi zgodilo in kazalo je, da bo obveljal izid 31:31. Toda dva dni kasneje se je Loka pritožila in za zeleno mizo dosegla zmago z 31:30. Pritožba Jeruzalema, češ da bi bilo treba tekmo po pravilih ponoviti, je bila zavrnjena. Seveda ima tudi druga stran svoje argumente.

117

golov je v sezoni dosegel Bojan Čudič in ujel Marka Sintiča iz Dobove.

Saša Prapotnik že dolga leta vodi prleškega prvoligaša. FOTO: RK Jeruzalem

Trdnjava Hardek bo razprodana

Martin Hebar je odstopil z mesta predsednika in se bo preselil med navijače. FOTO: Rokomet.net

- Po 10. kolih lige NLB so bili rokometaši Jeruzalema predzadnji, vrnitev v prenovljeno dvorano Hardek ni prinesla takojšnjega učinka, po domačih porazih z Mariborom in Koprom jim je v začetku lanskega novembra grozil krčevit boj za obstanek. Le tri mesece kasneje si v Prlekiji z zadovoljstvom ogledujejo lestvico. Šest zmag na zadnjih sedmih tekmah jih je izstrelilo na 6. mesto, obeta se jim nastop v končnici za prvaka ...Pet kol pred koncem rednega dela DP je bolj ali manj jasno, da se v zgornji dom vrača Trimo in da bo prvič v njem nastopila Dobova ter da se bosta v spodnjega podala Maribor in Loka. Aktualno vprašanje je, ali bo zadnji član lige za prvaka Jeruzalem ali Koper. Ormožani imajo tri točke več od zasedbe, ki bo danes ob 18. uri gostovala pri prvakih iz Celja.Dolgo je bil Jeruzalem grdi raček med prvoligaši, tehnološko obtičal v kameni dobi, a tudi to se je spremenilo, ima sodobno dvorano, je aktiven na družbenih omrežjih in lokalnem okolju. Kar je bolj pomembno, ima ekipo, ki zmaguje, ob tem pa tudi najboljšega strelca lige, veterana. Med petnajsterico sta tudi bivši reprezentant(82) in(72). Trojica bo obin borbenemglavno orožje Jeruzalema, ko bo jutri gostil Gorenje.Jeruzalemova zgodba ima tudi temnejšo plat, klub je ostal brez dolgoletnega predsednika, očeta omenjenega krilnega igralca. Odstopil je zaradi zamer do RZS, konkretno komisarja lige, ki naj bi v treh spornih primerih ravnal v škodo ormoškega kluba. Najprej je brez njegovega soglasja ugodil prošnji Maribora za prestavitev tekme, ki jo je Jeruzalem ob otvoritvi nove dvorane 30. oktobra izgubil.Še več prahu sta dvignili tekmi z Loko. Na obeh naj bi šlo za materialno kršenje pravil in na obeh je daljšo potegnila Loka, obakrat zmagala za gol. Kot pravi Hebar, je bil zadnji primer kaplja čez rob. »Odstopil sem, ker pri takšnem sprenevedanju ljudi, ki vodijo tekmovanje, nima smisla izgubljati prostega časa in občasno tudi denarja. Pravila se kršijo oziroma prilagajajo, sogovornikov pa ni. Prišel sem do točke, ko sem rekel, dosti imam, moj želodec tega več ne prebavlja,« razočaranja nad Jugom & Co. ni skrival Hebar, ki trdi, da bi se morala vsaj zadnja tekma z Loko po pravilih ponoviti, saj zadnjih 23 minut na semaforju ni bil pravilen rezultat.Povsem se iz kluba le ne bo umaknil: »Zdaj čakamo na občni zbor, na katerem ne bom kandidiral. Če me bo klub potreboval, sem tukaj, vojščak. Kot navijač bom na tribuni, kar je šlo tako v nos nekaterim.«Ekipo že vrsto let vodi, selektor mladinske reprezentance, s katero je predlani osvojil zlato na EP v Celju. Kaže, da je občutek krivice poenotil ekipo in zbudil prleški »inat«, na katerega bodo »plavi« stavili tudi na tekmi z Gorenjem. »Morda je res kaj na tem. Nerad se ukvarjam s stvarmi zunaj igrišča, a v teh primerih smo bili res nič krivi in nič dolžni oškodovani, Jug (sicer Velenjčan; op. p.) je dvakrat reagiral obratno, obakrat v našo škodo. Ne vem, čemu smo se mu zamerili,« je mnenje podal Prapotnik.Jutri (19.00) si obeta spektakel: »V našem koncu vlada evforija, natisnili bodo vseh 1200 vstopnic in te bodo razprodane v hipu. Prijateljem že zdaj sporočam, da s kartami nimam nič. Bom pa storil vse, da favoritu prekrižamo načrte.«