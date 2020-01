Proti Madžarski motiv na najvišji ravni

Dunaj, Malmö

Blaž Janc: »Z Madžari imamo nekaj neporavnanih računov. Upam, da se jim bomo na nedeljski tekmi oddolžili za boleč kvalifikacijski poraz za lansko svetovno prvenstvo. Ključ do zmage bo naša dobra obramba. Upam, da bomo dosegli čim več lahkih zadetkov in igrali čim manj na njihovo postavljeno obrambo. Na tekmi je velik vložek, naredili bomo vse za našo peto zaporedno zmago.«



Mario Šoštarič: »Pri Madžarih manjka najbolj pomemben igralec Mate Lekai, navkljub temu pa so se na tem prvenstvu sijajno sestavili. Večina njihove igre sloni na Banhidiju, ki je na šestmetrski črti prava zver, in na vratarju Miklerju, Banhidija bomo morali neprestano utrujati, hkrati pa preprečiti njegovo navezo z zunanjimi igralci. A tudi on je ranljiv, zna se prehitro utruditi.«



Nejc Cehte: »Pred nami je znova ena težka tekma, a na tem EP ni lahkih dvobojev. Verjamem v taktično pripravo strokovnega štaba, novo konkretno obrambo naše ekipe in peto zmago v nizu.«

Bombač v življenjski formi

- Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petek v Malmö Areni odlično opravila svoje delo. V drugem delu evropskega prvenstva je po zmagi nad Islandijo osvojila drugi par točk in se še bolj približala kvalifikacijam za olimpijske igre v Tokiu. Po dnevu odmora jo v nedeljo ob 16.15 čaka trd, obrambno naravnan dvoboj z Madžarsko.Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopibi v primeru zmage nad vzhodnimi sosedi bržkone naredili odločilen korak na poti do enega od treh aprilskih kvalifikacijskih olimpijskih turnirjev za OI, hkrati pa bi se povsem približali tudi najbolj prestižnim tekmam na EP, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.V primeru poraza še ne bi ogrozili svojega primarnega cilja, odločitev o tem bi v tem primeru prestavila na torkovem obračunu s Portugalci in sredinem z Norvežani. Oboji so v prvem krogu drugega dela odlično opravili svoje delo: Portugalci, rablji Francozov v prvem delu tekmovanja, so v velikem slogu povozili Švede in slavili kar s 35:25, Norvežani pa so z rutinsko predstavo ukanili Madžare s 36:29.V slovenskem taboru se ne ukvarjajo z matematičnimi rokometnimi izračuni, na nedeljski tekmi z Madžarsko želijo zadržati zmagoviti niz.Vranješ, ki je med letoma 2017 in 2018 vodil rokometnega velikana iz Veszprema in tudi madžarsko izbrano vrsto (pod njegovim vodstvom je Madžarska izločila Slovenijo v kvalifikacijah za SP 2019), se zaveda, da njegove varovance v nedeljo čaka prava psihološka vojna in telesno izjemno zahtevna tekma. Tako Slovenija kot tudi Madžarska si močno želita nastopa v olimpijskih kvalifikacijah.»Madžarska se je v dosedanjem delu turnirja prikazala v lepi luči. Premagala je Islandijo in Rusijo, z Dansko igrala neodločeno, v petek pa izgubila proti Norveški. Te tekme si še nisem v celoti ogledal, videl pa sem tekmi z Rusijo in Dansko. Danes si bomo ogledali tudi obe drugi njihovi tekmi, tudi z Norveško, ki goji povsem drugi slog igranja od naše. V vsakem primeru se v nedeljo obeta spopad dveh obrambno naravnanih ekip,« je uvodoma dejal Vranješ.Na tekmi z Islandijo so se že začeli kazati prvi znaki utrujenosti najbolj obremenjenih slovenskih igralcev, ki pa je imela v svojih vrstah tudi izjemno razpoloženega in naravnost neustavljivega»Z utrujenostjo nimamo težav samo v našem taboru, tudi v drugih jih imajo, to je pač davek turnirskega sistema tekmovanja. Na takšnih tekmah je najbolj pomembna 'glava', ta bo morala biti na pravem mestu na vseh treh naših preostalih dvobojih v drugem delu tekmovanja,« je dodal Vranješ.Slovenski rokometaši zelo dobro poznajo madžarski rokomet, kar lepo število jih zastopa barve obeh najboljših klubov iz Veszprema in Szegeda. Poleg Bombača, ki je na petkovi tekmi proti Islandiji navdušil z devetimi goli in desetimi podajami, so tam šein, v čakalnici je tudiV slovenskem taboru se zavedajo, da je ključni igralec naših vzhodnih sosedov krožni napadalec, hkrati pa svarijo, da se lahko "utrga" tudi vratarju. A izjemno nevarni so tudi na klopi, selektor je resda, a glavno besedo imata legendarnain Španec