FOTO:Prvi poraz bo pokazal, iz kakšnega testa so Slovenci

Malmö

via REUTERS Borut Mačkovšek in soigralci so blesteli v prvem polčasu, v drugem pa zapravili preveč strelov. FOTO: Reuters

Ljubomir Vranješ je doživel prvi poraz na slovenski klopi.



Borbeni Madžari so po 10:14 izid zasukali na 21:18.



Bence Banhidi je bil nerešljiva uganka za slovensko obrambo.



Ferlin (4) in Kastelic (1) sta zbrala le 5 obramb; Mikler 9.

Bombač (pre)dolgo sedel na klopi

Slovenija : Madžarska 28:29 (16:13)



Malmö Arena, gledalcev 6500, sodnika Lopez in Ramirez (Španija).

Slovenija: Ferlin (4 obrambe), Kastelic (1); Blagotinšek 4, Henigman 1, Janc 3, Dolenec 8 (1), Cingesar, Cehte 3, Kodrin, Zarabec 4 (1), Šoštarič, Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač, Mačkovšek 5; Madžarska: Mikler (9 obramb), Szekely (2); Sipos, Balogh 2 (1), Ligetvari 6, Boka 1, Györi 3, B. Nagy 3, Rosta 2, Mathe 2, Banhidi 9, Szita 1, Fekete, Ubornyak, Hornyak, Toth; sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Madžarska 1 (1); izključitve: Slovenija 10, Madžarska 10.

via REUTERS Ljubomir Vranješ je doslej spoznaval le slovenske vrline, prvič se je moral soočiti tudi s hibami. FOTO: Reuters

​Zgolj slab dan?

via REUTERS Bo izjemnih predstavah v prvih štirih tekmah Klemen Ferlin proti Madžarom ni bil najbolje razpoložen. FOTO: Reuters

​Vranješ po skandinavsko miren

- Hladna prha iz končno vedrega neba nad Malmöjem. Stvari v skupini II glavnega dela 14. evropskega prvenstva so se močno zapletle, potem ko so slovenski rokometaši v drugem polčasu pokvarili vse, kar so si priigrali v prvem, in so po štirih zmagah doživeli prvi poraz. Madžari so izkoristili njihove krizne minute in naredili zasuk za zmago z 29:28. Poraz je bil grenak, a dobra novica je, da imajo Slovenci še vedno vse v svojih rokah. Še vedno lahko dosežejo tako olimpijske kvalifikacije kot polfinale v Stockholmu, a jutri bo zanje že tekma za biti ali ne biti proti Portugalski.»Da smo še vedno odvisni od sebe, pravite. To je lepo slišati. Če je res, je bilo to morda le dobrodošlo opozorilo,« je vsaj malce odleglo kapetanu, najboljšemu slovenskemu igralcu, čigar osem zadetkov ni bilo dovolj za vsaj točko: »Sami smo se spravili v ta položaj, sami se moramo iz njega izvleči. Portugalska mora pasti. Bomo pa morali pokazati več, kot smo danes v drugem polčasu.«Prav nič ni kazalo na takšen razplet. Slovenci so tekmo začeli suvereno, napad je samozavestno vodil, z višine sta zadevala, slednji je v 26. minuti razliko dvignil na štiri gole (14:10). Izgledalo je, da Slovenci tudi z drugo zunanjo linijo (Cehte-Zarabec-Henigman) nadzirajo dogodke na igrišču. Peščica slovenskih navijačev, ki je nevtralne gledalce pridobila na svojo stran, ni pričakovala takšnega nadaljevanja. Začetek je bil zelo slab, v madžarskih vratih se je ogrelin ubranil nekaj »zicerjev«, kar je vzelo samozavest Slovencem. Ti so vso vodstvo zapravili do 40. minute, ko je za 17:17 zadel igralec tekme, s 120 kg na črti enigma za slovensko obrambo, ki v vratih ni imela razpoloženega moža.​Delni izid 2:8 je pomenil vodstvo tekmecev za tri gole (18:21). Selektorje dolgo odlašal z minuto odmora, tudi Bombača, junaka zmage proti Islandiji, je v igro poslal (pre)pozno, po 46 minutah. Deki je poživil napad, toda obramba je še naprej pešala, vrnitve ni bilo, Dolenec je 48 sekund pred koncem s 7 metrov dosegel zadnji gol, a Slovenci niso več prišli do žoge in so igrišče zapuščali razočarani.Madžari so jim po kvalifikacijah za lansko SP, tedaj jih je vodil Vranješ, primazali še eno bolečo zaušnico in se približali polfinalu. Toda čakata jih še težki tekmi s Švedsko in Portugalsko, zato se kaj lahko zgodi, da bodo na koncu zaostali za Slovenci. Ti bodo zdaj morali pokazati, iz kakšnega testa so. Najboljši se od povprečnih ločijo prav po tem, kako se odzovejo na poraz. Tekma s Portugalsko bo razkrila, ali sta bila moštveni duh in samozavest pristna ali zgolj napihnjena. Že zmaga proti novincem na EP bi lahko bila dovolj za olimpijske kvalifikacije, morda celo za polfinale, če Madžari ne osvojijo več kot točko. Toda zdi se, da bo tudi četrtkova tekma z Norveško bolj pomembna, kot bi verjetno bila, če ne bi bilo slabega dne proti Madžarski.Je bil res samo slab dan? »Verjamem, da res. Kaj naj rečem, težko je. Nisem želel izgubiti proti Madžarom. V obrambi nismo našli rešitve za Banhidija na moji strani, v napadu smo razbranili Miklerja. 'Ferlo' danes ni bil pravi. Tudi to se zgodi, treba je iti naprej, glave gor. Računica je enostavna, premagamo Portugalce in Norvežane in gremo naprej,« je enostavno rešitev predstavil Blaž Blagotinšek, ki v obrambi ni bil prepoznaven. »Naša obramba je počila po sredini, v drugem polčasu ni bila na dovolj visoki ravni. Tega nismo pričakovali,« je glavni vzrok za poraz izpostavil Nik Henigman.Selektor Vranješ je doslej spoznaval le vrline Slovencev, zdaj se je moral prvič soočiti s hibami. Morda tudi zato ni natanko vedel, kako se odzvati na krizo, in odlašal z ukrepi. Prvi poraz ga sicer ni iztiril, vsaj na videz ne. Po skandinavsko je ostal miren: »Na splošno nismo igrali tako slabo, usodnih je bilo prvih sedem, osem minut drugega polčasa. Imeli smo se priložnost še oddaljiti, vendar smo padli v slab ritem, začeli zapravljati 'zicerje', glave so bile dol. A smo tudi pokazali karakter in se vrnili. Madžarska je imela boljšega vratarja. Čez dva dni imamo popravni izpit. Zakaj sem odlašal z Bombačem? Imamo dobre igralce in želim, da vsi dobijo priložnost. Dolg je turnir. Ni konec sveta. Slovenija bo v prihodnje še izgubljala, a tudi zmagovala.«