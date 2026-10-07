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Rokomet

PSG proti Celju uprizoril pravo igro mačke z mišjo

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v ligi prvakov vpisali še eno ničlo.
Celjski rokometaši so doživeli nov poraz. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Celjski rokometaši so doživeli nov poraz. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Š., STA
7. 10. 2026 | 22:43
7. 10. 2026 | 22:56
2:18
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Rokometaši Celja Pivovarne Laško so doživeli še tretji zaporedni poraz v ligi prvakov. V tretjem kolu so v Parizu visoko klonili proti igralcem moštva PSG, ki so zmagali kar z enajstimi goli razlike 46:35 (25:16).

 

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Po nove uspehe s strokovnjakom, ki je nazadnje deloval pri PSG

V slovenskem moštvu sta bila v francoski metropoli najučinkovitejša Aljuš Anžič z devetimi in Lun Ključanin s šestimi goli. Za »pivovarje« je bil to – kot že omenjeno – že tretji poraz v skupini C. Pred gostovanjem v Parizu so izgubili tudi proti rokometašem Zagreba in Aalborga.

PSG – Celje Pivovarna Laško 46:35 (25:16)

Dvorana Pierre de Coubertin, sodnici: Balvan in Praštalo (obe BiH).

PSG: Lovkvist, Corrales, Maraš 6, Elisson 7, Fathy Omar 3, Steins 3, Konan, Mellegard 2, Karlsson 3, Sole Sala 2, Syprzak 3 (2), Karabatić 2, Ladefoged Blazejewicz, Peleka 4, Gaudin 4, Prandi 7.

Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Mazej 4, Anžič 9 (1), Grabar 3, Bradeško, Planteu 1, Soršak 3 (1), Milićević 1, Kačičnik, Hurtado Vergara 4 (2), Korošec 1, Ž. Mlakar 1, Ključanin 6, Heiss 2.

Sedemmetrovke: PSG 3 (2), Celje Pivovarna Laško 6 (4).

Izključitve: PSG 4, Celje Pivovarna Laško 2 minuti.

Celjani, ki ostajajo prikovani na dno lestvice, bodo naslednjo tekmo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju v rokometu odigrali prihodnjo sredo, ko se bodo v povratnem dvoboju v dvorani Zlatorog ob 18.45 še enkrat pomerili z zvezdniki moštva PSG.

 

   

 

   

 

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liga prvakovCelje Pivovarna LaškoPSGPariz

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