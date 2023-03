Rapid razblinil sanje Ljubljančank

Rokometašice Krima Mercatorja so končale nastope v evropski ligi prvakinj v sezoni 2022/23. Po zmagi na prvi tekmi v Ljubljani z 29:24 so na današnji povratni tekmi za uvrstitev v četrtfinale v Bukarešti izgubile proti romunskemu Rapidu s 24:30 (8:12).

Pri krimovkah je bila v romunski prestolnici najbolj učinkovita Aleksandra Rosiak s sedmimi goli, Darja Dmitrijeva in Jovanka Radičević sta prispevali po pet zadetkov.

Poleg Rapida so se po dodatnih tekmah med osem uvrstili še Ferencvaros, Esbjerg in Odense.

Četrtfinalni pari so Rapid Bukarešta – Vipers Kristiansand, Ferencvaros – Metz, Esbjerg – Bukarešta in Odense – Györ. Prve tekme bodo 29. in 30. aprila, povratne pa 6. in 7. maja.