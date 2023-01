Razbite sanje, furia furijasto v četrtfinale

Slovenska rokometna reprezentanca je na drugi tekmi glavnega dela svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem v Krakovu izgubila proti Španiji s 26:31 (15:15) in nima več možnosti za preboj v četrtfinale. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so doživeli drugi poraz na letošnjem zaključnem turnirju. Po porazu proti Francozom v skupinskem delu v Katovicah so praznih rok ostali tudi v glavnem delu proti Špancem v Krakovu, po tem porazu so se tudi končale slovenske sanje o preboju v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku.

Slovenija : Španija 26:31 (15:15) Tauron Arena, gledalcev 2100, sodnika Kurtagić in Wetterwik (oba Švedska). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 1, Janc 5, Dolenec 7 (4), Cehte, Kodrin 2, Gaber 1, Horžen, Mazej, Ovniček 2, Makuc, Bombač 3 (1), Mačkovšek 3, Novak 1, Vlah 1 (1). Španija: Perez de Vargas, Corrales, Pecina, Maqueda 1, A. Fernandez 1, A. Dušebajev 3, Sole 4 (1), Figueras 4, Canellas 1, Casado 3, Guardiola 1, Valera 2, Sanchez, D. Dušebajev 5, Odriozola 6 (2), D. Fernandez. Sedemmetrovke: Slovenija 8 (6), Španija 4 (3); izključitve: Slovenija 8, Španija 6 minut; rdeči karton: /.

Slovenski rokometaši so se na na veliki odmor odpravili z neodločenim izidom (15:15). V drugem polčasu se je v dvorani Tauron odvijal neusmiljen boj za vsak košček igrišča in jasno je bilo, da bodo o zmagovalcu odločale malenkosti in taktične ukane Zormana in španskega selektorja Jordija Ribere.

Slovenski rokometaši so se vdali v usodo šele tik pred koncem tekme. FOTO: Tomasz Markowski/Reuters

Zormanovi aduti so v 37. minuti zadnjič na dvoboju vodili z 19:18, nato pa so pred 2100 gledalci zagospodarili rokometaši s Pirenejskega polotoka. Slovenija je po nekaterih tehničnih napakah izgubila ritem v svoji igri, kar so izkušeni Španci izkoristili in v 49. minuti ušli na pet golov (21:26).

Pri -6 vse dokončno jasno

V zadnjih desetih minutah so imeli Španci popoln nadzor nad tekmo. Slovenskimi rokometaši so jim kljubovali in se v 54. minuti približali na tri gole (23:26). Po španskem delnem izidu 3:0 med 55. in 57. minuto in zaostanku s 23:29 pa je bilo docela jasno, da bodo v 14. medsebojnem dvoboju na velikih tekmovanjih doživeli 12. poraz.

Uroš Zorman je po tekmi poudaril: »Danes smo dali vse od sebe in bili do 48. minute povsem enakovredni Špancem. V izenačenih tekmah vselej odločajo malenkosti. V prelomnih trenutkih smo Špancem 'podarili' dve žogi. Po dveh prejetih golih na naša prazna vrata nam je popustila disciplina v igri, tudi sodniški kriterij ni bil na najvišji ravni. Moji fantje so dali vse od sebe, glavo gor in gremo naprej.«

Slovence v nedeljo ob 15.30 čaka zadnja tekma proti Črnogorcem. V primeru zmage in osvojitve tretjega mesta v skupini I bodo naredili velik korak proti uvrstitvi na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024.