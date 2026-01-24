Razigrani Francozi v skupini smrti spodrezali krila Portugalcem

Francoski, danski in nemški rokometaši so zmagali na drugih tekmah glavnega dela evropskega prvenstva na Danskem, Švedskem in Norveškem. Francozi so bili v okviru skupine 1 v Herningu boljši od Portugalcev s 46:38, Danci od Špancev s 36:31, Nemci pa od Norvežanov s 30:28.

Francozi so na današnji prvi tekmi povozili Portugalce. Predvsem to velja za prvo polovico tekme, ko so si dvakrat priigrali prednost 14 golov (27:13, 28:14). V drugem polčasu so zaigrali zelo ležerno, na koncu pa slavili z osmimi zadetki prednosti. Pri Francozih sta bila najbolj učinkovita Dika Mem z osmimi in Ludovic Fabregas s šestimi zadetki.

Danci so po uvodnem odmevnem skalpu v glavnem delu turnirja, ko so najprej ugnali branilce celinskega naslova iz Francije, danes na kolena položili še Špance. Za rutinsko zmago si največ zaslug lastijo Emil Jakobsen z osmimi goli, dva manj sta prispevala Niclas Kirkelokke in Simon Pytlick. Pri Špancih se je izkazal Marcos Fis z devetimi zadetki.

Nemci so šele v zadnjem delu tekme zlomili odpor Skandinavcev, absolutni junak dvoboja in režiser preobrata pa je bil nemški vratar Andreas Wolff, ki je zbral kar 22 obramb. V napadu je odločilne nemške gole prispeval Marko Grgić, skupno je bil s sedmimi zadetki tudi najboljši strelec razburljivega dvoboja. Pri Norveški sta bila najbolj učinkovita August Pedersen in Sander Sagosen, ki sta dosegla po pet golov.

Po dveh krogih je v tako imenovani »skupini smrti« v vodstvu Nemčija s šestimi točkami. Francija in Nemčija jih imata po štiri, Norveška in Portugalska po dve, Španija pa je brez njih.

V nedeljo bodo na sporedu tekme drugega kroga v skupini 2. Tekmovalni dan v Malmöju bodo odprli Slovenci in Madžari (15.30), sledita dvoboja med Islandci in Švedi (18.00) ter Švicarji in Hrvati (20.30). Na vrhu je Švedska s štirimi točkami, z dvema manj ji sledijo Islandija, Slovenija in Hrvaška, po eno pa imata Madžarska in Švica.

V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto. Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Zadnjih pet tekem bo v Herningu.