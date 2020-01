Razočarani, utrujeni, odločni na vse ali nič

Stockholm

Nov dan, nova priložnost

Dean Bombač (levo) še nima kolajne, Tilen Kodrin ima bron s SP 2017. FOTO: Reuters

- »Glave gor, gremo na vse ali nič,« so si po grenkem porazu v polfinalu proti Španiji (32:34) rekli slovenski rokometaši, ki se bodo danes ob 18.30 borili za tolažilno nagrado, bron na 14. evropskem prvenstvu.Če bodo premagali Norveško, se bodo v domovino vrnili s tretjo kolajno na velikih tekmovanjih, ob tem pa si bodo zagotovili tudi neposredno uvrstitev na SP 2021 v Egiptu. Vprašljiv je nastop kapetana, ki je dobil v polfinalu močan udarec v koleno in je močno šepal.Videli bomo ponovitev zadnje tekme glavnega dela iz Malmöja, a po njej ne moremo ničesar sklepati, saj je bila bolj revijalne narave, potem ko sta obe reprezentanci že bili uvrščeni v polfinale. Norvežani so zmagali s 33:30. Na tej tekmi, Dolenec insploh niso stopili na igrišče, minutažainje bila za vzorec, na norveški strani pa so počivali prvi zvezdnikterin vratarSicer pa so Slovenci premagali Norvežane junija 2016 v kvalifikacijah za SP, a je IHF potem vikingom dal wild-card in so v Franciji prišli do srebra.»Devetnajst ur imamo časa za regeneracijo, to je smešno, ampak to je rokomet. Dobra stvar je, da smo analizo za Norvežane že opravili, a potem taktike nismo uporabili,« je povedal selektor, ki ne dvomi v motiviranost fantov: »Saj igramo za medaljo. To mora biti zadosten motiv. Govoril bom z igralci. Slovenske mentalitete še ne poznam dobro. Resnično upam, da bodo v ponos dresu, ki ga nosijo. Gremo na 100 odstotkov. Nov dan, nova priložnost.«»Če bi nam nekdo pred EP ponudil tekmo za tretje mesto, bi jo z veseljem vzeli. Sigurno smo si želelo zlato, vendar bi z zmago v tekmi za tretje mesto naredili ogromno za slovenski rokomet,« je po petkovem porazu povedalNorveška ima dva srebra s SP (2017, 2019), a še nobene kolajne z evropskih prvenstev. Leta 2016 je izgubila boj za bron s Hrvaško, ki ji je v Stockholmu vzela mero po dveh podaljških.Pred današnjim dvobojem za bronasto kolajno med Slovenijo in Španijo bo še tekma za končno peto mesto med Nemčijo in Portugalsko, ki se bo pričela ob 16. uri.Jutri ob 16.30 bo v Tele2 Areni finale med Hrvaško in Španijo.