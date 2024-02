Razprodana Rdeča dvorana pričakuje spektakel z domačinko Ano Gros

V po dolgem času spet razprodani Rdeči dvorani v Velenju bodo slovenske rokometašice danes ob 17. uri gostile olimpijske in svetovne prvakinje iz Francije. V nedeljo bo v kvalifikacijah za EP 2024 še povratna tekma v Orleansu.

Tako Slovenke kot Francozinje so si praktično že zagotovile nastop na EP, saj so visoko premagale Latvijo in Italijo, srečanji 3. in 4. kola bosta tako bolj prestižnega značaja, za ekipo Dragana Adžića pa bosta najboljši generalki za aprilske olimpijske kvalifikacije v Ulmu.

»Vedno so prisotna lepa čustva, ko se vrnem v domači kraj in v dvorano, kjer sem naredile prve rokometne korake,« se današnje tekme veseli kapetanka Ana Gros, ki verjame, da se lahko Slovenke kosajo s favoritinjami.

Dragan Adžić ne izobeša belezastave niti proti svetovnim prvakinjam. FOTO: Damir Senčar/Kolektiff

Tako meni tudi selektor Adžić, ki bo v Francijo potem odpeljal malce pomlajeno zasedbo. »Francozinje nam bodo razkrile, na kakšni ravni smo, da bomo vedeli, na čem moramo graditi do kvalifikacij za Pariz,« je dejal Črnogorec, ki bo imel danes po dolgem času na razpolago najmočnejšo zasedbo, tudi z Elizabeth Omoregie.