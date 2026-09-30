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Rokomet

Sijajen štart Slovana, Cokanovih 16 za veliko evropsko zmago

Rokometaši Slovana so na prvi tekmi EHF evropske lige v gosteh premagali močno Tatabanyo. Izjemni Tim Cokan je zabil neverjetnih 16 golov. Vabilo na Kodeljevo.
Tim Cokan in Staš Jovičić sta se veselila lepe zmage. FOTO: RD Slovan/instagram
Galerija
Tim Cokan in Staš Jovičić sta se veselila lepe zmage. FOTO: RD Slovan/instagram
Peter Zalokar
30. 9. 2026 | 21:55
30. 9. 2026 | 22:27
3:13
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Tako se vstopi v Evropo. Kot bi rekel Uroš Zorman, so rokometaši Slovana z nogami odprli vrata EHF evropske lige. V prvi tekmi so v gosteh s 36:31 premagali močno Tatabanyo in pokazali mišice. V prejšnji sezoni so izpadli v skupinskem delu tega tekmovanja, tokrat pa želijo v izločilne boje. Tim Cokan je zabil kar 16 golov na Madžarskem in navijačem poslal najboljše povabilo za tekmo z islandskim Valurjem na Kodeljevem prihodnji teden.

Zormanovi izbranci so sijajno odprli uvodni dvoboj na mednarodnem prizorišču. Z dobro obrambo in raznovrstno predstavo v napadu so si že v šesti minuti priigrali prednost treh golov (5:2). V nadaljevanju so udarneje zaigrali tudi v tej sezoni silno nepredvidljivi gostitelji, ki v zadnjem času kažejo toplo-hladne predstave.

Štiri minute kasneje so Ljubljančanom zadihali za ovratnik (5:6), v 13. minuti pa izenačili (8:8). Do odhoda na veliki odmor je bila pobuda ponovno na strani slovenskih podprvakov. V 24. minuti so po simultanki Tima Cokana, ki je v prvi polovici tekme iz desetih poskusov dosegel kar devet golov, znova povedli za tri gole (13:10), tik pred koncem polčasa pa je Belorus Kiril Samoila povišal na +4 (18:14).

Ljubljančani so imeli v prvem polčasu kar 90-odstotni met, iz 20 poskusov sta po enkrat zgrešila le Cokan in Mirko Latković. Gostje so v drugem polčasu prikazali zbrano in preudarno igro. V 36. minuti so po golih Staša Skubeta iz igre in Cokana s sedemmetrovke povišali na +5 (23:18). Osem minut kasneje je njihova prednost znašala šest zadetkov (28:22), v 47. minuti pa je Domen Tajnik zadel za +7 (30:23).

V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, gostitelje so vseskozi imeli pod nadzorom in zanesljivo vpisali prvi par točk v skupinskem delu tekmovanja. Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Cokan s kar 16 goli. Samoila je za zmago prispeval sedem zadetkov, vratar Nebojša Bojić pa je ubranil devet strelov.

»Zavoljo pomembnosti tekme in prve mednarodne v tej sezoni smo začeli malce v krču, a smo se hitro zbrali. Prikazali smo učinkovito predstavo, dosegli tudi številne gole iz protinapadov. V obrambi je bilo nekaj napak, v tem elementu igre imamo še veliko rezerv. Gremo tekmo po tekmo, že v soboto nas v državnem prvenstvu čaka Škofljica, čez nekaj dni sledi evropski dvoboj proti Valurju,« je po zmagi na Madžarskem dejal neverjetni Celjan Tim Cokan.

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EHF evropska ligaRD SlovanTim CokanUroš ZormanSlovanevropska ligaTatabanyaMadžarskaKiril SamoilaStaš SkubeDomen Tajnik

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