Leon Ljevar blestel v Tivoliju, Slovan zmagovito začel evropsko popotovanje

Vsak začetek je težek in takšen je bil tudi prvi nastop rokometašev Slovana v Evropi po dolgih 15 letih. V prvem kolu EHF evropske lige je sicer sprva kazalo, da bodo izbranci Uroša Zormana v precej prazni dvorani Tivoli (zbralo se je le kakih 500 gledalcev) proti ekipi Baia Mare zlahka vpisali dve točki (vodili so že z 19:11), toda Romuni so v drugem polčasu pokazali zobe, se približali na 21:23 in ogrozili domačo zmago. Na koncu so se slovenski prvaki vendarle veselili, bilo je 34:28, naslednja preizkušnja jih čaka prihodnji torek, ko bodo gostovali pri Aarhusu. To bo še precej težji izziv, Danci so v skupini C v gosteh premagali španski Granollers (31:26). Najboljši v domači ekipi je bil hrvaški rokometaš Leon Ljevar, ki je dosegel 12 golov iz 13 strelov.

več sledi ...