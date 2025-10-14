  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Leon Ljevar blestel v Tivoliju, Slovan zmagovito začel evropsko popotovanje

    Ljubljanski rokometaši so v prvi tekmi EHF evropske lige premagali romunsko ekipo Baia Mare. Čez teden dni jih čaka gostovanje na Danskem pri Aarhusu.
    Leon Ljevar je bil najboljši igralec Slovana. FOTO: RD Slovan/Vid Ponikvar/Sportida
    Leon Ljevar je bil najboljši igralec Slovana. FOTO: RD Slovan/Vid Ponikvar/Sportida
    Peter Zalokar
    14. 10. 2025 | 22:22
    14. 10. 2025 | 22:22
    1:21
    Vsak začetek je težek in takšen je bil tudi prvi nastop rokometašev Slovana v Evropi po dolgih 15 letih. V prvem kolu EHF evropske lige je sicer sprva kazalo, da bodo izbranci Uroša Zormana v precej prazni dvorani Tivoli (zbralo se je le kakih 500 gledalcev) proti ekipi Baia Mare zlahka vpisali dve točki (vodili so že z 19:11), toda Romuni so v drugem polčasu pokazali zobe, se približali na 21:23 in ogrozili domačo zmago. Na koncu so se slovenski prvaki vendarle veselili, bilo je 34:28, naslednja preizkušnja jih čaka prihodnji torek, ko bodo gostovali pri Aarhusu. To bo še precej težji izziv, Danci so v skupini C v gosteh premagali španski Granollers (31:26). Najboljši v domači ekipi je bil hrvaški rokometaš Leon Ljevar, ki je dosegel 12 golov iz 13 strelov.

    več sledi ...

    Tadej Kljun je bil učinkovit. FOTO: RD Slovan/Vid Ponikvar/Sportida
    Tadej Kljun je bil učinkovit. FOTO: RD Slovan/Vid Ponikvar/Sportida

    RD SlovanEHF evropska ligaUroš ZormanBaia MareRokometna zveza Slovenijeliga NLBRZSStaš SkubeTivoli

