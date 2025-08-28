  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Kaj imajo piranje, metla, nož in zajemalka skupnega z rokometom? Uroša Zormana

    Uroš Zorman se veseli sezone, v kateri bo njegov Slovan branil obe lovoriki. V soboto v Črnomlju za superpokal proti Krki. Evropska liga kot liga prvakov.
    Trener Uroš Zorman in direktor Jure Dolenec sta poleti veliko kadrovala ter na Slovan pripeljala šest slovenskih igralcev. Zadaj stojijo od leve Gal Marguč, Staš Skube, Lovro Višček, Tadej Kljun, Vid Miklavec in Tim Cokan. Sedita Tarik Velić in kapetan Ilija Brozović. FOTO: P. Z.
    Trener Uroš Zorman in direktor Jure Dolenec sta poleti veliko kadrovala ter na Slovan pripeljala šest slovenskih igralcev. Zadaj stojijo od leve Gal Marguč, Staš Skube, Lovro Višček, Tadej Kljun, Vid Miklavec in Tim Cokan. Sedita Tarik Velić in kapetan Ilija Brozović. FOTO: P. Z.
    Peter Zalokar
    28. 8. 2025 | 17:30
    28. 8. 2025 | 17:58
    8:03
    Že v prvi sezoni na klopi matičnega Slovana je Uroš Zorman osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka, toda to še zdaleč ni potešilo njegovih ambicij. Na Kodeljevem je sestavil še močnejšo ekipo, ki bo želela zadržati domači primat, ob tem pa nase opozoriti tudi Evropo. Priložnost za prvo lovoriko bo imela že v soboto, ko bosta RD Slovan in Krka v Črnomlju (19) s superpokalno tekmo odprla novo rokometno sezono. Zorman sprejema vlogo favorita, a opozarja, da bo sezona imela veliko pasti.

    Kaj je Zorman povedal na novinarski konferenci RD LL Grosist Slovan? Kaj pričakuje od sezone? Kaj meni o Branku Tamšetu in Trimu, Celju Pivovarni Laško, Gorenju in drugih? Kaj poreče o najstniški senzaciji Aljušu Anžiču in Barceloninem neizpetem talentu Domnu Makucu? Kdo je okrepil rdeče tigre in kaj Zorman pričakuje od ljubljanskih navijačev ...

    RD SlovanUroš ZormanCelje Pivovarna LaškoTrimo TrebnjeRZSliga NLBBranko TamšeGorenje VelenjeRokometna zveza SlovenijeRokometna reprezentancaEHF evropska liga1. srl

