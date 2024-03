Rdeča dvorana padla, sledi derbi s Celjem

S prvim domačim porazom v sezoni so rokometaši Gorenja končali nastope v EHF evropski ligi. Skjern je bil v Rdeči dvorani boljši z 29:24 (13:14).

Velenjčani so v prvem polčasu po izjemnih obrambah Matevža Skoka nadoknadili zaostanek z 1:6 in prišli do vodstva s tremi goli, v drugem pa so bili Danci premočni. Gorenje v nedeljo čaka še pomembnejša tekma, v ligi NLB bo gostilo Celje Pivovarno Laško. Zmaga ekipi Zorana Jovičića odpira vrata do naslova državnega prvaka.

Gorenje je prvič izgubilo doma. FOTO: RK Gorenje

Za Gorenje, ki mu manjkajo igralci v rotaciji, je štiri gole dosegel Nejc Hriberšek, po tri Peter Šiško, Tilen Sokolič, Malik Tatar in Urban Pipp. Pri gostih je bil devetkrat uspešen Noah Gaudin.

Standings provided by SofaScore LiveScore