Madžari za sebe, Portugalci tudi za Slovence

Malmö

Vse se da, če se hoče

Borut Mačkovšek je eden glavnih slovenskih adutov na EP. FOTO: AFP

Španci in Hrvati za prestiž

- Slovenski rokometaši bodo ob 18.15 v Malmö Areni začeli zadnjo tekmo glavnega dela 14. evropskega prvenstva na Švedskem. Če bodo proti neporaženi Norveški iztržili vsaj točko, si bodo zagotovili nastop v petkovem polfinalu v Stockholmu. Če bodo zmagali, bodo celo prvi v skupini II.Lahko se zgodi, da bodo že pred začetkom derbija skupine II uvrščeni v odločilne boje, če Madžari ne bodo premagali Portugalske. Slednja bo prav tako motivirana, saj jo zmaga pelje v olimpijske kvalifikacije.Če pomoči Portugalcev ne bo, si Slovenci ne bodo smeli privoščiti poraza z Norveško, ki je že uvrščena v polfinale. Poraz bi namreč pomenil, da se bodo v soboto merili z Nemčijo zgolj za peto mesto.Osnovni cilj, nastop v aprilskih kvalifikacijah, so sicer že izpolnili, ko so včeraj premagali Portugalsko . V najslabšem primeru bodo šesti. Če bi postali evropski prvaki, pa bi bili v Tokio uvrščeni neposredno. Najboljše tri ekipe z EP bodo tudi brez kvalifikacij uvrščene na SP 2021 v Egiptu.Ekipa selektorjaje odločena, da se ne bo zanašala na tujo pomoč in bo poskušala z zmago proti močni Norveški, v kateri ima glavno besedo zvezdnik PSG, osvojiti prvo mesto.»Pomerili se bomo z eno najboljših ekip na svetu. Proti njej nimamo česa izgubiti, na tej tekmi želimo uživati in se potruditi po svojih najboljših močeh in dati vse od sebe.«»Norvežani delujejo zelo suvereno. Igrajo odličen rokomet, so hitri in močni. Težko bo, a vse se da premagati, če se hoče.«V skupini I na Dunaju je bolj ali manj vse odločeno. Španci in Hrvati bodo odigrali tekmo za prvo mesto (16.00), tretji so Nemci, ki bodo igrali za peto mesto.