    Rokomet

    Zormanovi borci popravili vtis: z lepo popotnico v Oslo

    Po porazu proti Islandiji so slovenski rokometaši zanesljivo premagali Avstrijo in zasedli tretje mesto na turnirju v Parizu. Blaž Janc: Hvala za spektakel.
    Borut Mačkovšek se je pridružil reprezentanci. FOTO: RZS
    Borut Mačkovšek se je pridružil reprezentanci. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    11. 1. 2026 | 17:03
    11. 1. 2026 | 18:29
    3:40
    Če je poraz proti Islandiji vzbudil nekaj dvomov, so slovenski rokometaši na drugi tekmi turnirja v Parizu popravili vtis in premagali močno reprezentanco Avstrije s 36:31 (20:15) in osvojili tretje mesto. To je lepa popotnica za ekipo selektorja Uroša Zormana, ki bo v sredo odpotovala v Oslo, kjer jo v petek čaka prva tekma evropskega prvenstva proti Črni gori.  

    Poraz slovenskih rokometašev, a Uroš Zorman je videl veliko dobrega

    »Hvala organizatorjem za zelo kakovosten turnir in spektakel. Prva tekma proti Islandiji se ni izšla po naših željah, proti Avstriji pa smo popravili vtis. Premagali smo odlično ekipo Avstrije in mislim, da se z lepo popotnico odpravljamo na Norveško,« je bil zadovoljen kapetan Blaž Janc: »Pokazali smo pravo energijo, željo, borbo, naredili manj tehničnih napak. Zdaj moramo samo še rasti iz tekme v tekmo.«

    Zorman: Drigačna energija

    Uroš Zorman, selektor Slovenije: »Avstrija je resna reprezentanca in zmaga je lepa popotnica pred odhodom na evropsko prvenstvo, sploh po vseh kadrovskih težavah, ki jih imamo v naši izbrani vrsti. Na prvi tekmi v Parizu nam je malce padla morala po slabi predstavi proti Islandiji v prvem polčasu, na današnji tekmi proti Avstriji pa se je spet vrnila. Odigrali smo dobro tekmo, sploh v prvem polčasu, ko smo bili konkretni in pokazali veliko energije in želje. V drugem polčasu smo naredili tudi kakšno tehnično napako preveč, a najbolj pomembno je, da smo zmagali. S prihodom Boruta Mačkovška smo našo obrambo dvignili na višjo raven, poznala pa se je tudi vrnitev Staša Slatinka Jovičiča in Domna Novaka. Zavoljo tega smo imeli na voljo veliko več igralske rotacije kot na petkovem dvoboju, prav vsi povratniki pa so prinesli tudi dodatno energijo.«

    FOTO: RZS
    FOTO: RZS

    V slovenski izbrani vrsti je bil v tekmi za tretje mesto najučinkovitejši Domen Novak s šestimi goli. Domen Makuc je prispeval pet, Staš Slatinek Jovičić štiri, Domen Tajnik in Andraž Makuc po tri, Borut Mačkovšek, Blaž Janc, Nik Henigman, Lan Grbić, Timotej Grmšek in Uroš Knavs po dva, Kristjan Horžen, Tim Cokan in Stefan Žabić pa po en zadetek.

    FOTO: RZS
    FOTO: RZS

    Slovenija je na petkovi polfinalni tekmi v Parizu izgubila proti Islandiji s 26:32 (13:21), medtem ko je bila Francija boljša od Avstrije s 34:29 (18:16). Slovenija bo prvi del celinskega tekmovanja igrala v Oslu, kjer se bo med 16. in 20. januarjem pomerila s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki. Najboljši dve izbrani vrsti bosta napredovali v glavni del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju.

    Slovenija bo na bližnjem velikem tekmovanju nastopila v zdesetkani zasedbi, zavoljo poškodb ali preutrujenosti so svoj nastop odpovedali Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Izbrani vrsti se je v zadnjem hipu pridružil Borut Mačkovšek, ki je sprva nameraval izpustiti letošnje največje reprezentančno tekmovanje.

    FOTO: RZS
    FOTO: RZS

    FOTO: RZS
    FOTO: RZS

