Zorman na Brdo naknadno poklical tri novince

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Velića in Tima Rozmana, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Anžič, 17-letni igralec Celja Pivovarne Laško, Velić iz Gorenja in Rozman, igralec madžarskega Balatonfüredija, se bodo tako potegovali za prve nastope v članskem dresu. Že pred tem je Zorman zaradi poškodbe Timoteja Grmška poklical Tadeja Kljuna.

Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črno goro se bodo neposredno pomerili za mesto med svetovno elito. Ta bo decembra zbrana v Nemčiji, končna razvrstitev pa bo določila tudi prve udeležence olimpijskih iger v Los Angelesu in podelila prve vstopnice za olimpijske kvalifikacije.

Prva tekma s Črno goro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratno pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru.